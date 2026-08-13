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मनोरंजन

कंगना रनौत ने 'जेन-जी' पर अपनी टिप्पणी को लेकर दी सफाई

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कंगना

मुंबई, 13 अगस्त (आईएएनएस)। एक्ट्रेस और सांसद कंगना रनौत ने राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए स्टूडेंट प्रोटेस्ट के दौरान 'जेन-जी' पर अपनी पिछली टिप्पणी को लेकर सफाई दी है।

एक्ट्रेस ने गुरुवार को अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक वीडियो शेयर किया और सफाई देते हुए कैमरे पर बात की। उन्होंने एक कांग्रेस नेता का वीडियो शेयर करते हुए कहा कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया है।

उन्होंने कहा, "एक कांग्रेस नेता ने कहा कि मैंने पूरे देश के युवाओं को 'गटर छाप' कहा है। अगर हम पूरे देश के युवाओं की बात करें, खासकर 'जेन-जी' की, तो उनकी आबादी लगभग 30-35 करोड़ होगी। वहीं, जंतर-मंतर पर तो सिर्फ 10,000 लोग जमा हुए थे, जिनमें से आधे से ज्यादा शबाना आजमी जैसे लोग थे। आपने देखा होगा कि वहां हर उम्र के लोग थे।"

एक्ट्रेस ने आगे कहा कि वह देश के युवाओं का विरोध नहीं करतीं क्योंकि वह खुद भी युवा हैं।

उन्होंने आगे कहा, "अगर हम युवाओं की बात करें, खासकर जेन-जी की, तो वहां लगभग 2,000 जेन-जी लोग थे। तो लोग इसे जेन-जी का विरोध प्रदर्शन कैसे कह सकते हैं? जैसे कि पूरे देश के जेन-जी इसे अपना विरोध प्रदर्शन मान रहे हों। मैंने खास तौर पर उस पीढ़ी के बारे में बात की थी जो वहां जमा हुई थी। मैं आपको खुला चैलेंज देती हूं, मेरा कोई ऐसा बयान बताइए जिसमें मैंने पूरी पीढ़ी को शामिल किया हो। मेरे खिलाफ बेकार का एजेंडा न चलाएं। मैं युवाओं की विरोधी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं खुद युवा हूं, और राहुल गांधी की तरह 55-60 साल की 'युवा' नहीं हूं।"

जुलाई 2026 के आखिर में जंतर-मंतर पर जेन-जी के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कुछ प्रदर्शनकारियों को 'जेनरेशन गटर' कहा था और उन पर भद्दी भाषा और व्यवहार का आरोप लगाया था। उन्होंने कुछ युवा महिला प्रदर्शनकारियों की भी आलोचना की थी और कहा था कि वे बिना किसी जवाबदेही के 'आजादी' का दिखावा करती हैं।

--आईएएनएस

एससीएच/डीकेपी