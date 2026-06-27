'कॉन सिटी' की शूटिंग के दौरान अन्ना बेन से बहुत कुछ सीखने को मिला : अर्जुन दास

चेन्नई, 27 जून (आईएएनएस)। दक्षिण भारतीय सिनेमा के तेजी से उभरते सितारों में शामिल अभिनेता अर्जुन दास इन दिनों अपनी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'कॉन सिटी' को लेकर चर्चा में हैं। फिल्म में उनके साथ मलयालम अभिनेत्री अन्ना बेन मुख्य भूमिका में नजर आ रही हैं।

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अर्जुन दास का कहना है कि वह जिस भी कलाकार के साथ काम करते हैं, उससे कुछ न कुछ नया जरूर सीखते हैं। इसी कड़ी में उन्होंने बताया कि 'कॉन सिटी' की शूटिंग के दौरान उन्हें अन्ना बेन से भी कई अहम बातें सीखने का मौका मिला।

आईएएनएस से खास बातचीत में अर्जुन दास ने कहा कि उनके लिए अभिनय हमेशा एक सहयोगात्मक प्रक्रिया रही है। उन्होंने कहा, "मैं हर उस अभिनेता से कुछ न कुछ सीखता हूं जिसके साथ काम करता हूं। जब सामने वाला कलाकार अभिनय कर रहा होता है, तो मैं उसे ध्यान से देखता हूं। मेरी कोशिश रहती है कि मैं भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दूं, ताकि उससे दूसरे कलाकार को भी बेहतर अभिनय करने में मदद मिले।"

जब अर्जुन दास से पूछा गया कि 'कॉन सिटी' में अन्ना बेन से उन्होंने सबसे बड़ी क्या चीज सीखी, तो उन्होंने अपनी बात रखी। अर्जुन ने कहा, "मुझे सबसे ज्यादा उनकी अपने किरदार को निभाने की शैली ने प्रभावित किया। वह बहुत आसानी से किरदार में उतर जाती हैं और उतनी ही सहजता से उससे बाहर भी आ जाती हैं।"

उन्होंने कहा, "चाहे किसी भावुक दृश्य में आंसू बहाने हों, मुस्कुराना हो या फिर अपने संवाद बोलने हों, अन्ना हर सीन को बेहद सहज तरीके से निभाती हैं। सबसे खास बात यह है कि तमिल उनकी मातृभाषा नहीं है, फिर भी उन्होंने भाषा को अच्छी तरह सीखा और निर्देशक हरीश दुरैराज की उम्मीदों के मुताबिक शानदार प्रदर्शन किया। किसी कलाकार को हर दिन इतने आत्मविश्वास और सटीकता के साथ काम करते देखना मेरे लिए सीखने जैसा अनुभव रहा।"

बता दें कि 'कॉन सिटी' का लेखन और निर्देशन हरीश दुरैराज ने किया है। फिल्म में अर्जुन दास और अन्ना बेन के अलावा योगी बाबू, वडिवुक्करासी, इम्मान अन्नाची और अखिलन भी अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं।

फिल्म के तकनीकी पक्ष की बात करें तो इसका संगीत शॉन रोल्डन ने तैयार किया है, जबकि सिनेमैटोग्राफी की जिम्मेदारी अरविंद विश्वनाथन ने संभाली है। फिल्म की एडिटिंग अरुल मोसेस ए ने की है और प्रोडक्शन डिजाइन राज कमल का है। कॉस्ट्यूम डिजाइन नवा राम्बो राजकुमार ने तैयार किए हैं, जबकि गीतों के बोल मोहन राजन ने लिखे हैं। फिल्म के डांस सीक्वेंस संतोष ने कोरियोग्राफ किए हैं और एक्शन सीन्स की जिम्मेदारी एक्शन संतोष ने निभाई है।

--आईएएनएस

वीकेयू/एएस