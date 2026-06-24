कॉमेडी के मास्टर सतीश शाह, जिन्होंने तीनों खान के साथ छोड़ी अपनी छाप

मुंबई, 24 जून (आईएएनएस)। बॉलीवुड और टीवी की दुनिया में कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो बेशक मुख्य किरदार में कम दिखाई दें, लेकिन जब भी स्क्रीन पर आते हैं तो पूरा माहौल बदल देते हैं। ऐसे ही कलाकार थे सतीश शाह, जिन्होंने अपनी शानदार कॉमिक टाइमिंग और दमदार अभिनय से दर्शकों को खूब हंसाया।

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उन्होंने हिंदी सिनेमा के तीनों बड़े सितारों शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान के साथ काम किया और लगभग हर बार अपने छोटे से रोल में भी दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। यह वही गुण था, जिसने उन्हें 'शो-स्टॉपर' कलाकारों की सूची में सबसे ऊपर रखा।

सतीश शाह का जन्म 25 जून 1951 को मुंबई में हुआ था। वह एक गुजराती परिवार से आते थे। उनका पूरा नाम सतीश रविलाल शाह था। बचपन से ही उन्हें अभिनय में दिलचस्पी थी। उन्होंने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एफटीआईआई) से एक्टिंग की ट्रेनिंग ली। यहां उन्होंने थिएटर और अभिनय की बारीकियों को सीखा।

उनका फिल्मी सफर 1970 के दशक में शुरू हुआ। उन्हें शुरुआती दिनों में छोटे रोल मिले, लेकिन उन्होंने हर किरदार को पूरी ईमानदारी से निभाया। उन्हें पहली पहचान 'अरविंद देसाई की अजीब दास्तान' और 'गमन' जैसी फिल्मों से मिली। इसके बाद उन्होंने धीरे-धीरे अपने अभिनय का दायरा बढ़ाया। 1983 में आई फिल्म 'जाने भी दो यारो' उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस फिल्म में उन्होंने कमिश्नर डी'मेलो का किरदार निभाया था। इस फिल्म में उनका किरदार कहानी में मर जाता है, लेकिन पूरी फिल्म में उनकी 'लाश' ही कई कॉमिक सीन का हिस्सा बन जाती है। बिना ज्यादा डायलॉग के भी उन्होंने दर्शकों को हंसाकर अपनी अलग पहचान बनाई।

टीवी की दुनिया में सतीश शाह ने और भी बड़ा कमाल किया। 1984 के शो 'ये जो है जिंदगी' में उन्होंने हर एपिसोड में अलग-अलग किरदार निभाए। एक ही सीजन में उन्होंने दर्जनों रोल निभाकर खुद को बहुमुखी अभिनेता साबित किया। इसके बाद 'फिल्मी चक्कर', 'घर जमाई', 'देख भाई देख' और 'ये जो है जिंदगी' समेत कई अन्य टीवी शोज में अपनी कॉमिक टाइमिंग से दर्शकों का दिल जीता। लेकिन, 2004 में आया शो 'साराभाई वर्सेस साराभाई' उनके करियर का सबसे यादगार हिस्सा बन गया। इस शो में उनका किरदार इंद्रवदन साराभाई आज भी भारतीय टीवी के सबसे लोकप्रिय कॉमिक किरदारों में से एक माना जाता है।

फिल्मों में भी उनका सफर काफी सफल रहा। उन्होंने लगभग 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उन्होंने इंडस्ट्री के तीनों खानों के साथ काम किया। उन्होंने शाहरुख खान के साथ 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे', 'कल हो ना हो', 'मैं हूं ना', 'भूतनाथ', 'चलते चलते' और 'ओम शांति ओम' जैसी फिल्मों में काम किया। सतीश शाह ने सलमान खान के साथ 'हम आपके हैं कौन' और 'मुझसे शादी करोगी' फिल्म में नजर आए। वहीं, आमिर खान के साथ 'अकेले हम अकेले तुम' और 'फना' में भी उन्होंने अपने अभिनय की छाप छोड़ी।

उन्होंने 'कहो ना प्यार है', 'राजा बाबू', 'बड़े मियां छोटे मियां', 'मोहब्बतें', 'तुमसे अच्छा कौन है' और 'रमैया वस्तावैया' जैसी कई शानदार फिल्मों में काम किया। उन्होंने कई टेलीविजन अवॉर्ड्स भी जीते, खासकर कॉमेडी और टीवी अभिनय के लिए।

25 अक्टूबर 2025 को 74 वर्ष की उम्र में सतीश शाह का निधन हो गया। उनके जाने से भारतीय मनोरंजन जगत को बड़ा नुकसान हुआ।

--आईएएनएस

पीके/एबीएम