'कॉकटेल 2' में फिर गूंजेगा 'तुम ही हो बंधु', नए म्यूजिक वर्जन में दिखा शाहिद, रश्मिका और कृति का जबरदस्त डांस

मुंबई, 17 जून (आईएएनएस)। बॉलीवुड में कुछ गाने ऐसे होते हैं, जो रिलीज के सालों बाद भी लोगों की यादों में बसे रहते हैं। ऐसा ही एक लोकप्रिय गाना फिल्म 'कॉकटेल' का 'तुम ही हो बंधु' है। यह आज भी म्यूजिक लवर्स के बीच काफी पॉपुलर है। अब यह आइकॉनिक ट्रैक फिल्म 'कॉकटेल 2' के जरिए एक बार फिर नए अंदाज में लौटने जा रहा है।

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यह गाना पूरी तरह नए म्यूजिक टच और मॉडर्न साउंड के साथ पेश किया जाएगा। मेकर्स का कहना है कि पुराने गाने को नए अंदाज में पेश करना एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि लोगों की इमोशन्स उससे जुड़े होते हैं और किसी भी तरह का बदलाव सावधानी से करना पड़ता है।

इस मौके पर अभिनेता शाहिद कपूर ने अपने इंस्टाग्राम पर गाना की झलक साझा की। वीडियो में शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सेनन गाने पर जबरदस्त डांस करते दिखाई दे रहे हैं।

इस पोस्ट के साथ शाहिद ने कैप्शन में लिखा, ''फिल्म 'कॉकटेल 2' 19 जून को रिलीज होने वाली है और हम इसे लेकर बेहद उत्साहित हैं।''

इस गाने का ओरिजिनल वर्जन मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम चक्रवर्ती ने तैयार किया था। इसके बोल प्रसिद्ध गीतकार इरशाद कामिल ने लिखे थे, जबकि इसे कविता सेठ और नीरज श्रीधर ने गाया था। यह गाना अपनी एनर्जी, मस्ती और दोस्ती के लिए जाना जाता है।

अब इस नए वर्जन को संगीत निर्माता अभिजीत वघानी ने तैयार किया है। उन्होंने इस गाने को नए जमाने के म्यूजिक स्टाइल के अनुसार ढालने की कोशिश की है, ताकि यह आज की युवा पीढ़ी को भी पसंद आए और साथ ही पुराने फैंस की यादों को भी बरकरार रखे।

अभिजीत वघानी ने कहा, ''इतने लोकप्रिय और पसंद किए जाने वाले गाने को दोबारा बनाना आसान काम नहीं है। इस गाने की सबसे बड़ी ताकत इसका टाइमलेस चार्म है, जिसे लोग आज भी महसूस करते हैं। इसलिए इसे दोबारा बनाते समय हमें खास ध्यान रखना पड़ा। हमारा मकसद था कि गाने का पुराना जादू बना रहे, लेकिन उसमें नए म्यूजिक टेक्सचर और मॉडर्न टच जोड़ा जाए, ताकि यह आज के समय के हिसाब से और भी आकर्षक लगे। इस नए वर्जन में पुराने और नए दोनों तरह के म्यूजिक का मेल देखने को मिलेगा।''

इससे पहले फिल्म 'कॉकटेल 2' के मेकर्स ने इसके कुछ अन्य गाने भी रिलीज किए थे, जिनमें 'तुझको', 'वल्लाह', 'माशूका' और 'जब तलक' शामिल हैं। इन गानों को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और फिल्म को लेकर पहले से ही चर्चा बनी हुई है।

फिल्म 19 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है।

--आईएएनएस

पीके/एबीएम