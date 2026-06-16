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कॉफी शॉप में बैठी लीजा हेडन पर पड़ी अनिल कपूर की नजर, यहीं से खुल गए बॉलीवुड के दरवाजे

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 16, 2026, 02:42 PM
कॉफी शॉप में बैठी लीजा हेडन पर पड़ी अनिल कपूर की नजर, यहीं से खुल गए बॉलीवुड के दरवाजे

मुंबई, 16 जून (आईएएनएस)। बॉलीवुड में कुछ सितारों को इंडस्ट्री में मौका पाने के लिए सालों तक इंतजार करना पड़ता है, तो कुछ की जिंदगी एक ही पल में बदल जाती है। अभिनेत्री और मॉडल लीजा हेडन की कहानी भी कुछ ऐसी ही है।

आज उनको मॉडलिंग, फिटनेस और फिल्मों में निभाए गए किरदारों के लिए जाना जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनके फिल्मी सफर की शुरुआत एक ऐसी मुलाकात से हुई थी, जिसने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। एक कॉफी शॉप में बैठी लीजा पर एक अभिनेता और निर्माता की नजर पड़ी और यहीं से उनके बॉलीवुड सफर का रास्ता खुल गया।

लीजा हेडन का जन्म 17 जून 1986 को चेन्नई में हुआ था। उनका असली नाम एलिजाबेथ मैरी हेडन है। उनके पिता भारतीय मूल के मलयाली हैं, जबकि उनकी मां ऑस्ट्रेलियाई हैं। बचपन में लीजा ने भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में भी समय बिताया। पढ़ाई के दौरान उनकी रुचि साइकोलॉजी में थी और वह आगे चलकर योग शिक्षक बनना चाहती थीं। कहा जाता है कि दोस्तों की सलाह पर उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा। शुरुआत में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में छोटे-छोटे विज्ञापनों के लिए काम किया। उनका पहला विज्ञापन एक स्ट्रेच मार्क क्रीम के लिए था।

धीरे-धीरे लीजा को मॉडलिंग पसंद आने लगी और उन्होंने इसे करियर बनाने का फैसला किया। साल 2007 में वह भारत आ गईं, और यहां उन्होंने कई बड़े ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग की। उनकी खूबसूरती, आत्मविश्वास और अलग अंदाज ने जल्द ही फैशन इंडस्ट्री का जाना-पहचाना चेहरा बना दिया। वह साल 2011 में किंगफिशर कैलेंडर का हिस्सा बनीं, जिसे मॉडलिंग जगत में बड़ी उपलब्धि माना गया। इसके अलावा, उन्होंने कई फैशन शो में रैंप वॉक भी किया और भारत की सबसे चर्चित मॉडलों में शामिल हुईं।

उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उन्हें एक कॉफी शॉप में देखा गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अभिनेता और निर्माता अनिल कपूर की नजर उन पर पड़ी। इसके बाद उन्हें फिल्म 'आयशा' में काम करने का मौका मिला। यह उनके लिए बिल्कुल नया अनुभव था, क्योंकि उन्हें अभिनय की ज्यादा जानकारी नहीं थी। फिल्म साइन करने के बाद लीजा ने न्यूयॉर्क जाकर एक्टिंग की ट्रेनिंग ली और मुंबई में भी अभिनय की बारीकियां सीखीं।

साल 2010 में रिलीज हुई 'आयशा' के जरिए उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा और पहली ही फिल्म से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। हालांकि, उन्हें पहचान साल 2014 में आई फिल्म 'क्वीन' से मिली। इस फिल्म में उन्होंने विजयलक्ष्मी का किरदार निभाया था, जिसे दर्शकों और समीक्षकों ने खूब पसंद किया। फिल्म में उनके अभिनय की जमकर तारीफ हुई और उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए कई बड़े पुरस्कारों में नामांकन मिला।

'क्वीन' की सफलता के बाद लीजा ने 'द शौकीन्स', 'हाउसफुल 3', 'संता बंता प्राइवेट लिमिटेड' और 'ऐ दिल है मुश्किल' जैसी फिल्मों में भी काम किया।

--आईएएनएस

पीके/एबीएम