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जानकी अम्मा के अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में जुटे प्रशंसक, मैसूर में होगा अंतिम संस्कार

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 12, 2026, 05:52 AM
जानकी अम्मा के अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में जुटे प्रशंसक, मैसूर में होगा अंतिम संस्कार

मैसूर, 12 जुलाई (आईएएनएस)। प्रसिद्ध गायिका एस. जानकी अम्मा के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए मैसूर के महाराजा ग्राउंड में रखा गया है। उनके दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं। रविवार को मैसूरु तालुक के एचडीके कनियानाहुंडी फार्म में जानकी अम्मा का अंतिम संस्कार किया जाएगा।

गायिका सुनीता उपद्रष्टा ने अंतिम दर्शन करने के बाद जानकी अम्मा को 'सरस्वती' और गायकों की कई पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक बताया। उन्होंने जानकी अम्मा की बहुमुखी प्रतिभा, विनम्रता और सभी के प्रति उनके स्नेह की प्रशंसा की।

वहीं, अभिनेता जयप्रकाश ने मशहूर सिंगर एस. जानकी के निधन पर दुख जताया और इसे कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी क्षति बताया। उन्होंने राज्य सरकार से उन्हें राज्योत्सव पुरस्कार से सम्मानित करने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि उन्हें कई सम्मान मिले थे और वे कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार की हकदार थीं। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को उनके जीवित रहते हुए उनकी खैर-खबर लेनी चाहिए थी। उन्होंने उनके योगदान की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने कई भारतीय भाषाओं में गाने गाए थे।

गायिका एस. जानकी के निधन पर कांग्रेस विधायक शरणबसप्पा दर्शनपुर ने कहा, "उन्होंने कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के लिए हजारों गाने गाए और खुद को सबसे सम्मानित प्लेबैक सिंगर्स में से एक बनाया। उनके गाने आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। उनका जाना हम सभी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। मैं प्रार्थना करता हूं कि भगवान इस मुश्किल समय में उनके परिवार को हिम्मत और शक्ति दे। राज्य सरकार की ओर से, हमारे प्रतिनिधि पहले ही उनसे मिलने आ चुके हैं और अपनी संवेदनाएं दे चुके हैं।"

जानकी अम्मा का शनिवार को कर्नाटक के मैसूर में एक निजी अस्पताल में निधन हुआ। वह 88 साल की थीं। उनके निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश के बड़े-बड़े नेताओं ने दुख जताया।

--आईएएनएस

डीसीएच/