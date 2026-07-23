'जन नायकन' रिव्यू: थलापति विजय ने आखिरी फिल्म में छोड़ी गहरी छाप, एक्शन और इमोशन का दिखा शानदार मेल

निर्देशक: एच. विनोथ कलाकार: सी. जोसेफ विजय, पूजा हेगड़े, बॉबी देओल, ममिता बैजू, गौतम वासुदेव मेनन, प्रकाश राज, नारायण, प्रियामणि अवधि: 183 मिनट रेटिंग: 4.5/5

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तमिल सुपरस्टार थलापति विजय की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' सिर्फ एक कमर्शियल फिल्म नहीं है, बल्कि उनके 30 वर्षों से ज्यादा लंबे फिल्मी सफर को समर्पित एक भावुक विदाई है। निर्देशक एच. विनोथ ने फिल्म को सिर्फ बड़े एक्शन और स्पेशल इफेक्ट्स तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे विजय और उनके करोड़ों फैंस के बीच एक भावनात्मक अलविदा में बदल दिया है। फिल्म का हर सीन ऐसा लगता है, जैसे विजय अपने चाहने वालों को आखिरी बार कुछ खास तोहफा दे रहे हों।

फिल्म की कहानी पूर्व पुलिस अधिकारी थलापति वेट्री कोंडन (टीवीके) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपने अतीत की दर्दनाक यादों को पीछे छोड़कर शांत जीवन जीना चाहता है। वह विजी नाम की एक लड़की की परवरिश की जिम्मेदारी उठाता है, जिसके माता-पिता दोनों पुलिस फोर्स में थे और अब इस दुनिया में नहीं हैं। वेट्री चाहता है कि विजी एक मजबूत और आत्मनिर्भर इंसान बने, लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल जाती है, जब उसका एक पुराना साथी, जो कभी उसका करीबी दोस्त था, बदले की भावना के साथ लौटता है। इसके बाद वेट्री को अपने अतीत का सामना करना पड़ता है और अपनों की रक्षा के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है।

निर्देशक एच. विनोथ ने कहानी में एक्शन, ड्रामा और पॉलिटिक्स का शानदार मेल बिठाया है। फिल्म वर्तमान और अतीत के बीच लगातार आगे बढ़ती है और धीरे-धीरे हर किरदार की परतें खुलती हैं। क्लाइमैक्स में दो अलग-अलग विचारधाराओं वाले लोगों के बीच होने वाला टकराव कहानी को और प्रभावशाली बनाता है। फिल्म सही और गलत के फर्क, नेतृत्व की जिम्मेदारी और सत्ता के दुरुपयोग जैसे मुद्दों पर भी गंभीरता से बात करती है।

फिल्म में 'थलापति कचेरी' गाने का आखिरी हिस्सा बेहद यादगार बन जाता है। इसमें एक फैन विजय से 'एक आखिरी डांस' की गुजारिश करता है और इसके बाद विजय का दमदार डांस देख पूरा थिएटर तालियों और सीटियों से गूंज उठता है। यह डांस सीक्वेंस फैंस के लिए विजय का तोहफा है।

अगर अभिनय की बात करें तो पूरी फिल्म विजय के कंधों पर टिकी हुई नजर आती है। वह पूरी फिल्म में आत्मविश्वास, परिपक्वता और भावनात्मक गहराई के साथ नजर आते हैं। उनकी स्क्रीन प्रजेंस इतनी मजबूत है कि लगभग हर सीन में वही छाए रहते हैं। फिल्म का सबसे बड़ा सरप्राइज ममिता बैजू हैं। उन्होंने विजी के किरदार को बेहद सहज और प्रभावशाली ढंग से निभाया है। उनके और विजय के बीच की इमोशनल केमिस्ट्री पूरी कहानी की सबसे मजबूत कड़ी बनकर सामने आती है। वहीं पूजा हेगड़े और बॉबी देओल भी अपने-अपने किरदारों में अच्छा काम करते हैं। प्रकाश राज, गौतम वासुदेव मेनन, नारायण और प्रियामणि भी अपने अहम किरदारों में प्रभाव छोड़ते हैं।

'जन नायकन' का अर्थ लोकतंत्र होता है और फिल्म इसी भावना को सम्मान देती है। इसमें दिखाया गया है कि एक सच्चा नेता सिर्फ समस्याओं का समाधान नहीं करता, बल्कि लोगों को जागरूक बनाता है ताकि वे अपनी लड़ाई खुद लड़ सकें। फिल्म का एक बेहद भावुक सीन है, जिसमें वेट्री बच्चों को 'गुड टच' और 'बैड टच' का महत्व समझाता है। यह सीन सिर्फ कहानी का हिस्सा नहीं, बल्कि समाज को जागरूक करने की एक ईमानदार कोशिश जैसा महसूस होता है। फिल्म के लेखक समाज से जुड़े कई जरूरी मुद्दों को बिना भाषण दिए कहानी का हिस्सा बनाने में सफल रहे हैं।

'जन नायकन' की सबसे बड़ी ताकत इसकी भावनात्मक गहराई है। बड़े एक्शन और मनोरंजन के पीछे यह फिल्म प्यार, जिम्मेदारी, त्याग और साहस की कहानी कहती है। वेट्री और विजी का रिश्ता दर्शकों को कहानी से भावनात्मक रूप से जोड़ता है। फिल्म के दुख और खुशी वाले पल बनावटी नहीं लगते, बल्कि कहानी का स्वाभाविक हिस्सा महसूस होते हैं।

यह फिल्म इसलिए भी खास है, क्योंकि इसमें विजय का सफर भी देखने को मिलता है। फिल्मों से राजनीति की ओर बढ़ते उनके कदमों की झलक कहानी में दिखाई देती है। फिल्म में कई जगह पूर्व अभिनेता और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम.जी. रामचंद्रन (एमजीआर) को भी सम्मानपूर्वक याद किया गया है। हालांकि कहानी काल्पनिक है, लेकिन नेतृत्व, जनसेवा और जिम्मेदारी जैसे विचार इसे वास्तविक जीवन से जोड़ देते हैं।

कुल मिलाकर 'जन नायकन' सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं, बल्कि विजय के फिल्मी सफर को सम्मान है। जब फिल्म खत्म होती है तो यह एहसास होता है कि हमने एक ऐसे सितारे की यादगार विदाई देखी है, जिसने वर्षों तक अपने अभिनय से करोड़ों दिलों पर राज किया। 'जन नायकन' हर मायने में विजय के करियर को एक सम्मानजनक विदाई देने में सफल साबित होती है।

--आईएएनएस

पीके/वीसी