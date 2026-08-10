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'जेलर' को 3 साल पूरे, विलेन बने जैकी श्रॉफ ने शेयर की फिल्म की खास क्लिप्स

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Aug 10, 2026, 06:38 AM
'जेलर' को 3 साल पूरे, विलेन बने जैकी श्रॉफ ने शेयर की फिल्म की खास क्लिप्स

मुंबई, 10 अगस्त (आईएएनएस)। साउथ सिनेमा की ब्लॉकबस्टर एक्शन-कॉमेडी फिल्म 'जेलर' ने अपनी रिलीज के 3 साल पूरे कर लिए हैं। फिल्म में खलनायक की भूमिका अदा करने वाले अभिनेता जैकी श्रॉफ ने 3 साल पूरे होने का जश्न मनाया।

जैकी श्रॉफ ने इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन पर फिल्म की कुछ क्लिप पोस्ट की। इसमें जैकी श्रॉफ समेत फिल्म के मुख्य कलाकार नजर आ रहे हैं। अभिनेता ने लिखा, "फिल्म 'जेलर' ने अपनी रिलीज के 3 साल पूरे कर लिए हैं।"

साल 2023 में रिलीज हुई तमिल एक्शन-कॉमेडी फिल्म 'जेलर' का लेखन और निर्देशन नेल्सन दिलीप कुमार ने किया था और निर्माता कलानिधि मारन (सन पिक्चर्स) हैं। इस फिल्म में साउथ सिनेमा के सुपरस्टार रजनीकांत ने एक सेवानिवृत्त जेलर 'टाइगर' मुथुवेल पांडियन की भूमिका अदा की थी।

फिल्म में जैकी श्रॉफ ने 'कामदेव' नाम का एक छोटा. लेकिन बेहद प्रभावशाली और दमदार कैमियो (अतिथि भूमिका) निभाया था। उनका यह किरदार मुख्य अभिनेता रजनीकांत के किरदार (मुथुवेल पांडियन / टाइगर) के अतीत और उसके खौफनाक रूप से जुड़ा हुआ होता है।

अभिनेता रजनीकांत के अलावा फिल्म में विनायकन (विलेन वर्मा), तमन्ना भाटिया, राम्या कृष्णन, सुनील और वसंत रवि अहम भूमिका में नजर आए थे। मोहनलाल (मैथ्यू - मलयालम सिनेमा) और शिव राजकुमार (नरसिम्हा - कन्नड़ सिनेमा) भी थे। यह फिल्म अपने दमदार एक्शन, स्वैग और शानदार कैमियो के लिए जानी जाती है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक कमाई की थी, दुनिया भर में अच्छी कमाई की थी।

फिल्म की कहानी मुथुवेल पांडियन (रजनीकांत) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक रिटायर्ड जेलर हैं और अपने परिवार के साथ एक साधारण जीवन बिता रहे हैं। उनका बेटा (जो एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर है) प्राचीन मूर्तियों की तस्करी करने वाले एक खतरनाक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गायब हो जाता है। अपने बेटे की रक्षा और दुश्मनों का सफाया करने के लिए मुथुवेल पांडियन एक बार फिर अपने पुराने और खौफनाक 'टाइगर' वाले रूप में लौटते हैं।

फिल्म का संगीत अनिरुद्ध रविचंदर ने तैयार किया है और इसके गाने तथा बैकग्राउंड स्कोर काफी हिट रहे थे। फिल्म को दर्शक अमेजन प्राइम वीडियो पर तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में देख सकते हैं।

--आईएएनएस

एनएस/वीसी