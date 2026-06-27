जैकी श्रॉफ ने 87वीं जयंती पर आर.डी. बर्मन को दी श्रद्धांजलि, फिल्म 'यादें' के 25 वर्ष पूरे होने का मना रहे जश्न

मुंबई, 27 जून (आईएएनएस)। हिंदी सिनेमा के अभिनेता जैकी श्रॉफ ने शनिवार को संगीत की दुनिया के दिग्गज आर.डी. बर्मन को उनकी 87वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी और अपनी फिल्म 'यादें' की सिल्वर जुबली भी मना रहे हैं।

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अभिनेता जैकी श्रॉफ ने हिंदी फिल्म संगीत इंडस्ट्री के सबसे महान और सफल म्यूजिक डायरेक्टर आरडी बर्मन की सोशल मीडिया पर तस्वीर साझा की। उन्होंने तस्वीर के बैकग्राउंड में 'ये सफर' गाना लगाया। उन्होंने कैप्शन लिखा कि आरडी बर्मन जी। हमेशा हमारे दिलों में (27 जून 1939 - 4 जनवरी 1994)।

आरडी बर्मन ने 331 फिल्मों के लिए संगीत तैयार किया। उन्होंने किशोर कुमार, लता मंगेशकर, आशा भोसले और मोहम्मद रफी जैसे महान गायकों के साथ अपना मुख्य काम किया। उन्होंने मजरूह सुल्तानपुरी, आनंद बख्शी और गुलजार जैसे गीतकारों के साथ भी काफी काम किया, जिनके साथ उन्होंने अपने करियर के कुछ सबसे यादगार गाने बनाए।

वर्ष 1994 में दिल का दौरा पड़ने से आर.डी. बर्मन का निधन हो गया। निधन से पहले वे लगभग छह साल से दिल की बीमारी से जूझ रहे थे। वर्ष 1988 में उनको दिल का दौरा पड़ा था, जिसकी वजह से उनकी सर्जरी भी हुई थी।

इसके साथ ही अभिनेता जैकी श्रॉफ वर्ष 2001 में आई फिल्म 'यादें' के 25 साल पूरे होने का भी जश्न मना रहे हैं। इस फिल्म में ऋतिक रोशन, करीना कपूर और दिवंगत स्टार अमरीश पुरी ने भी अभिनय किया था।

उन्होंने फिल्म की कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, "यादें के 25 साल का जश्न।" सुभाष घई की ओर से निर्देशित फिल्म 'यादें' तीन बेटियों के अकेले पिता राज सिंह पुरी की कहानी है। जब उनकी एक बेटी उनके सबसे अच्छे दोस्त के बेटे के प्यार में पड़ जाती है, तो हालात बिगड़ जाते हैं।

अभिनेता जैकी के आने वाली फिल्मों की बात करें तो उनकी आने वाली अहमद खान की कॉमेडी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' है। इस फिल्म में अक्षय कुमार, संजय दत्त, सुनील शेट्टी, अरशद वारसी, परेश रावल, रवीना टंडन, दिशा पटानी, लारा दत्ता, जैकलीन फर्नांडीज, श्रेयस तलपड़े, आफताब शिवदासानी, मीका सिंह, मुकेश तिवारी, ज़ाकिर हुसैन, यशपाल शर्मा, जॉनी लीवर, राजपाल यादव, कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा, दलेर मेहंदी, तुषार कपूर और सयाजी शिंदे जैसे कई बड़े स्टार्स शामिल हैं।

--आईएएनएस

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