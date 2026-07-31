जैकी भगनानी ने भांजी दिवियाना के बर्थडे पर लिखा खास नोट, कहा- 'हर कदम पर साथ दूंगा'

मुंबई, 31 जुलाई (आईएएनएस)। एक्टर से प्रोड्यूसर बने जैकी भगनानी ने अपनी भांजी दिवियाना के जन्मदिन पर सोशल मीडिया पर एक खास पोस्ट शेयर किया। पोस्ट में जैकी ने कहा कि वो दिवियाना के हर कदम पर साथ रहेंगे और उसे एक खूबसूरत इंसान बनते हुए देखना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है।

Read More

जैकी ने पोस्ट में दिवियाना के साथ बिताए पलों का एक वीडियो कोलाज लगाया। इस वीडियो में दिवियाना की बचपन से लेकर अब तक की कई तस्वीरें और छोटी-छोटी क्लिप्स शामिल थीं, जिसमें वह कहीं हंसती हुई नजर आ रही थी तो कहीं परिवार के साथ मस्ती करती हुई। वीडियो में बैकग्राउंड में सॉफ्ट म्यूजिक भी था, जिससे पूरा कोलाज और भी खास लग रहा था।

बता दें कि दिवियाना जैकी की बहन दीपशिखा देशमुख की बेटी हैं। दीपशिखा की शादी अभिनेता रितेश देशमुख के भाई धीरज देशमुख से हुई है।

इस पोस्ट के साथ जैकी ने दिवियाना को जन्मदिन की बधाई देते हुए लिखा, ''मेरी प्यारी दिव्याना को जन्मदिन की बहुत-बहुत बधाई। जिंदगी में तुम जो भी कदम उठाओगी, मैं हर बार तुम्हारे हाथ थामे साथ खड़ा मिलूंगा। तुम्हारी खुशियों को सेलिब्रेट करूंगा और हर पल तुमसे प्यार करूंगा।"

जैकी ने आगे लिखा, ''तुम्हें एक खूबसूरत इंसान बनते हुए देखना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। तुम कभी भी अकेली नहीं चलोगी। तुम्हारे मामा हमेशा तुम्हारे साथ होंगे। तुमसे चांद-तारों से भी ज्यादा प्यार करता हूं।''

जैकी भगनानी के करियर की बात करें तो वह फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर और निर्माता दोनों के तौर पर जाने जाते हैं। उन्होंने साल 2009 में फिल्म 'कल किसने देखा' से अपने अभिनय की शुरुआत की थी। इसके बाद वह 'फालतू', 'अजब गजब लव', 'रंगरेज', 'यंगिस्तान' और 'वेलकम टू कराची' जैसी फिल्मों में नजर आए।

एक्टिंग के साथ-साथ जैकी ने प्रोडक्शन में भी हाथ आजमाया। साल 2016 में उन्होंने अपनी बहन दीपशिखा देशमुख के साथ मिलकर 'सरबजीत' फिल्म बनाई थी। ये फिल्म उनके बैनर पूजा एंटरटेनमेंट के तले रिलीज हुई थी और इसे दर्शकों ने काफी पसंद किया था।

एक्टर के तौर पर जैकी आखिरी बार साल 2018 में फिल्म 'मित्रों' में दिखे थे। इस फिल्म का निर्देशन नितिन कक्कड़ ने किया था। 'मित्रों' साल 2016 में आई तेलुगु फिल्म 'पेल्ली चूपुलु' का हिंदी रीमेक थी। इस फिल्म में विजय देवरकोंडा, रितु वर्मा और प्रियदर्शी मुख्य भूमिका में थे।

--आईएएनएस

पीके/डीकेपी