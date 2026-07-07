'जब वन प्लस वन का अर्थ 11 हो', एनिवर्सरी पर शाहिद कपूर के लिए मीरा राजपूत का खास पोस्ट

मुंबई, 7 जुलाई (आईएएनएस)। मीरा राजपूत कपूर ने 7 जुलाई को अपनी शादी की सालगिरह पर पति शाहिद कपूर के लिए एक प्यारी और मजेदार विश लिखी। उन्होंने पुरानी यादों वाली एक खास तस्वीर भी शेयर की।

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सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर मीरा कपूर ने मैडम तुसाद म्यूजियम की अपनी एक पुरानी तस्वीर साझा की। इस तस्वीर में वह अपने पति शाहिद कपूर और उनके वैक्स स्टैच्यू (मोम के पुतले) के बीच पोज देती नजर आ रही हैं।

तस्वीर में शाहिद फॉर्मल सूट पहने हुए हैं, जबकि उनका वैक्स स्टैच्यू ब्लैक एंड व्हाइट टक्सीडो में दिखाई दे रहा है। वहीं, मीरा ब्लैक हॉल्टर-नेक गाउन में नजर आ रही हैं और शाहिद तथा उनकी वैक्स स्टैच्यू के बीच खड़ी हैं।

इस यादगार तस्वीर को साझा करते हुए मीरा ने कैप्शन में लिखा, "जब 1+1 = 11 हो... हैप्पी एनिवर्सरी, मेरी जिंदगी के प्यार!"

शाहिद कपूर और मीरा कपूर ने 7 जुलाई, 2015 को दिल्ली में एक निजी आनंद कारज समारोह में शादी की थी। दोनों का रिश्ता आध्यात्मिक संस्था 'राधा स्वामी सत्संग ब्यास' के माध्यम से तय हुआ था, जिससे दोनों परिवार जुड़े हुए हैं।

दोनों के बीच उम्र का उल्लेखनीय अंतर होने के बावजूद, परिवारों के जरिए मुलाकात के बाद उनका रिश्ता मजबूत हुआ और उन्होंने विवाह करने का फैसला किया।

शाहिद और मीरा दो बच्चों के माता-पिता हैं। उनकी बेटी मिशा कपूर का जन्म वर्ष 2016 में हुआ, जबकि बेटे जैन कपूर का जन्म वर्ष 2018 में हुआ।

पेशेवर जीवन की बात करें तो, शाहिद को आखिरी बार रोमांटिक-ड्रामा फिल्म 'कॉकटेल 2' में देखा गया था। इस फिल्म का निर्देशन होमी अदजानिया ने किया है, जबकि इसमें कृति सेनन और रश्मिका मंदाना भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं।

इसके अलावा, शाहिद 'ओ रोमियो' में भी नजर आए थे, जिसे बॉक्स ऑफिस पर मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली। शाहिद कपूर दिग्गज अभिनेता पंकज कपूर और अभिनेत्री नीलिमा अजीम के बेटे हैं।

--आईएएनएस

पीआईएम/एएस