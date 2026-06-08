जब प्रशंसक की हरकत से घबरा गई थीं अनुष्का शंकर, सुनाया था 'असहजता' का किस्सा

मुंबई, 8 जून (आईएएनएस)। मशहूर सितार वादक अनुष्का शंकर के प्रशंसकों की लिस्ट काफी लंबी है। हालांकि, कभी-कभी यही प्रशंसक मुसीबत की वजह भी बन जाते हैं। अपनी कला के साथ-साथ बेबाक विचारों के लिए भी पहचाने जाने वाली अनुष्का ने फैन से जुड़ा एक किस्सा सुनाया था, जिसकी वजह से वह काफी घबरा गई थीं।

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सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने प्रशंसक की हरकत से हुए मानसिक और भावनात्मक असर के बारे में खुलकर बात की थी।

अनुष्का शंकर ने बताया था कि एक कार्यक्रम के बाद प्रशंसकों से मुलाकात के दौरान एक व्यक्ति ने ऐसी हरकत कर दी, जिसने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। उस घटना ने न केवल उन्हें असहज किया, बल्कि उनके पुराने भावनात्मक घावों को भी फिर से सामने ला दिया।

अनुष्का के अनुसार, शो खत्म होने के बाद वह अपने प्रशंसकों से मिल रही थीं। इसी दौरान एक व्यक्ति उनके पास आया और बिना उनकी सहमति का इंतजार किए उन्हें अचानक अपनी बाहों में उठाकर हवा में उठा लिया। पूरी घटना इतनी तेजी से हुई कि उन्हें समझने का मौका ही नहीं मिला कि आखिर क्या हो रहा है।

उन्होंने बताया कि उस समय उन्होंने स्थिति को संभालने की कोशिश की और सामान्य व्यवहार किया। उन्होंने उस व्यक्ति से नीचे उतारने के लिए कहा, उसके पोस्टर पर हस्ताक्षर किए और मुस्कुराते हुए वहां से विदा लीं। उस वक्त उन्हें लगा कि शायद वह प्रशंसक जरूरत से ज्यादा उत्साहित था और उसका कोई गलत इरादा नहीं था।

हालांकि, कुछ दिन बाद उन्हें एहसास हुआ कि यह घटना उनके मन पर गहरा असर छोड़ गई है। उन्होंने महसूस किया कि उनकी निजी सीमाओं का उल्लंघन हुआ था और उस समय वह अपनी असहजता को सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाईं। इस घटना ने उन्हें अपने अतीत के उन अनुभवों की भी याद दिला दी, जिनसे वह पहले गुजर चुकी थीं।

अनुष्का ने कहा कि कई बार लोग किसी घटना के समय अपनी भावनाओं को समझ नहीं पाते और बाद में उसका असर महसूस करते हैं। उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। शुरुआत में उन्होंने इस घटना को हल्के में लिया, लेकिन समय बीतने के साथ उन्हें समझ आया कि यह अनुभव उनके लिए कितना परेशान करने वाला था।

संगीतकार ने यह भी स्वीकार किया कि मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ होने की प्रक्रिया हमेशा आसान नहीं होती। कई बार पुराने अनुभव अचानक किसी नई घटना के कारण फिर से सामने आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि उपचार का रास्ता सीधा नहीं होता और इसमें धैर्य, समझ तथा आत्मविश्वास की जरूरत होती है।

अपने पोस्ट में अनुष्का ने उन लोगों के प्रति भी समर्थन जताया था जो किसी तरह के भावनात्मक आघात या सीमा उल्लंघन के अनुभव से गुजर चुके हैं। उन्होंने लोगों को अपनी भावनाओं को स्वीकार करने, खुद के प्रति संवेदनशील रहने और धीरे-धीरे आगे बढ़ने की सलाह दी।

9 जून 1981 में लंदन में जन्मीं अनुष्का शंकर भारत की जानी-मानी सितार वादक, संगीतकार और संगीत निर्माता हैं। अपनी विशिष्ट संगीत शैली और रचनात्मक प्रतिभा के दम पर उन्होंने देश ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी खास पहचान बनाई है। वह महान संगीतकार और सितार सम्राट रवि शंकर की बेटी हैं। संगीत से जुड़े माहौल में पली-बढ़ीं अनुष्का ने कम उम्र से ही सितार की शिक्षा शुरू कर दी थी। उनके कई संगीत कार्यक्रमों और एलबमों को दुनियाभर में सराहना मिली है, जिससे वह भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रमुख हस्तियों में शामिल हो गई हैं।

--आईएएनएस

एमटी/एएस