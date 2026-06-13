जब जॉनी लीवर के फ्रैंक से डर गए थे अनिल कपूर, अभिनेता ने किया मजेदार खुलासा

मुंबई, 13 जून (आईएएनएस)। कॉमेडियन जॉनी लीवर ने अभिनेता अनिल कपूर के साथ किए गए एक मजाक को लेकर खुलासा किया है। जॉनी लीवर ने एक बार ऐसा मजाक किया कि अनिल कपूर बुरी तरह से घबरा गए थे।

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"द कपिल शर्मा शो" में जब होस्ट कपिल शर्मा ने जॉनी लीवर से पूछा कि क्या उन्होंने कभी फोन पर किसी के साथ प्रैंक किया है, तो उन्होंने बताया कि फिल्म "तेजाब" की शूटिंग के दौरान उन्होंने एक बार अनुभवी एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा बनकर अनिल कपूर को फोन किया था।

उन्होंने फोन पर अनिल कपूर से कहा, "अनिल, कैसे हो? सब ठीक है? कहां हो? चलो शाम को मिलते हैं। ओह, तो तुम 'तेजाब' की शूटिंग के लिए आए हो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो शाम को मिलते हैं।"

इस बीच घबराए हुए अनिल कपूर बस "हां सर, हां सर" कह रहे थे। अनिल कपूर की ऐसी हालत देखकर जॉनी लीवर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। फिर उन्होंने, अनिल कपूर को बताया कि वह शत्रुघ्न सिन्हा से नहीं बल्कि जॉनी लीवर से बात कर रहे थे, जिससे अनिल कपूर काफी नाराज हो गए थे।

एन. चंद्रा के निर्देशन में बनी "तेजाब" में अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित मुख्य भूमिकाओं में थे। इसके अलावा, अनुपम खेर, चंकी पांडे, अरुणा ईरानी, ​​सुपर्णा आनंद, किरण कुमार, अन्नू कपूर, सुरेश ओबेरॉय और तेज सप्रू ने भी इस ड्रामा में सहायक भूमिकाएं निभाईं।

इस रोमांटिक एंटरटेनर फिल्म का संगीत मशहूर संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल ने तैयार किया था। 11 नवंबर 1988 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई "तेजाब" उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म साबित हुई।

बता दें कि अनिल कपूर बहुप्रतीक्षित स्पाई थ्रिलर "अल्फा" में एक अहम भूमिका निभाते नजर आएंगे, जिसमें उनके साथ आलिया भट्ट, बॉबी देओल और शरवरी भी होंगी। वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की पहली महिला-प्रधान फिल्म के तौर पर जानी जाने वाली इस फिल्म को शिव रवैल निर्देशित कर रहे हैं।

"अल्फा" के अलावा, अनिल कपूर को शाहरुख खान की फिल्म "किंग" के लिए भी साइन किया गया है, जिसका निर्देशन सिद्धार्थ आनंद करेंगे।

--आईएएनएस

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