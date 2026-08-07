इंस्टाग्राम और यूट्यूब केवल कमाई का जरिया नहीं, कलाकारों के लिए नई पहचान बनाने का भी मंच : जयंती भाटिया

मुंबई, 7 अगस्त (आईएएनएस)। डिजिटल दौर में इंस्टाग्राम, यूट्यूब और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म आज कलाकारों के लिए टैलेंट दिखाने, लोगों से जुड़ने और पैसे कमाने का महत्वपूर्ण जरिया बन चुके हैं। इस पर टीवी अभिनेत्री जयंती भाटिया का कहना है कि सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव रहना और रोज नया और दिलचस्प कंटेंट तैयार करना आसान काम नहीं है। इसके लिए समय, मेहनत और क्रिएटिव सोच की जरूरत होती है। यहां सफलता पाने के लिए लगातार मेहनत करनी पड़ती है। कंटेंट क्रिएशन अब एक फुल-टाइम प्रोफेशन बन चुका है।

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आईएएनएस से बात करते हुए जयंती भाटिया ने सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा, ''आज के समय में कई कलाकार इंस्टाग्राम और यूट्यूब के जरिए निजी जिंदगी, शूटिंग के दौरान के अनुभव, ट्रैवल, खान-पान, फैशन और रोजमर्रा के कामों को लेकर वीडियो शेयर करते हैं। इससे दर्शकों को कलाकार के असली व्यक्तित्व को करीब से जानने का मौका मिलता है। पर्दे पर निभाया गया किरदार और असल जिंदगी का इंसान दोनों अलग होते हैं। सोशल मीडिया इन दोनों के बीच की दूरी को कम करता है और दर्शकों के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाने में मदद करता है।''

जयंती ने कहा, "मेरा यूट्यूब चैनल 'चटपुरी चैती' भी है, जहां मैं अभिनय से अलग कुछ नया करने की कोशिश करती हूं। इस मंच पर काम करना मेरे लिए एक अलग और सुखद अनुभव रहा है। मैं अभी भी सोशल मीडिया की बारीकियों को सीख रही हूं, लेकिन आने वाले समय में इंस्टाग्राम पर छोटे-छोटे व्लॉग बनाना चाहती हूं। मैं दिनभर की गतिविधियों, शूटिंग के अनुभवों और अभिनय से जुड़ी ऐसी बातें लोगों तक पहुंचाना चाहती हूं, जिनसे खासकर नए कलाकारों को कुछ सीखने का मौका मिले। मेरा मानना है कि मनोरंजन जगत में आने वाले युवाओं को अभिनय ही नहीं, बल्कि इंडस्ट्री के काम करने के तरीके भी समझना चाहिए।"

अभिनेत्री ने कहा, ''मैं अक्सर सोचती हूं कि नए कलाकारों के साथ इस पेशे से जुड़ी नैतिकता, अनुशासन और व्यवहार से संबंधित जरूरी बातें साझा करूं। अभिनय की दुनिया बाहर से जितनी आकर्षक दिखाई देती है, अंदर से उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी होती है। अपने लंबे करियर में मैंने कई उतार-चढ़ाव देखे हैं और कई कठिन परिस्थितियों का सामना किया है। ऐसे में अगर मेरा अनुभव किसी नए कलाकार के काम आ सके तो इससे बेहतर बात और क्या हो सकती है। इंडस्ट्री में सफल होने के लिए केवल अच्छा कलाकार होना काफी नहीं है, बल्कि समय की पाबंदी, प्रोफेशनल व्यवहार और दूसरों के प्रति सम्मान भी उतना ही जरूरी है।''

जयंती भाटिया ने उन कंटेंट क्रिएटर्स और कलाकारों की भी खुलकर तारीफ की, जिन्होंने इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा, ''इन लोगों ने समय रहते डिजिटल मीडिया की ताकत को समझा और उसका सही उपयोग किया। सोशल मीडिया आज केवल लोकप्रियता हासिल करने का माध्यम नहीं रह गया है, बल्कि यह कलाकारों के लिए अतिरिक्त आय का भी मजबूत स्रोत बन चुका है। इसके साथ ही जब किसी कलाकार के पास नया प्रोजेक्ट नहीं होता, तब भी कंटेंट क्रिएशन उसे सक्रिय, रचनात्मक और अपने दर्शकों से जुड़ा रखता है। यह लगातार सीखने और खुद को बेहतर बनाने का भी एक अच्छा जरिया है।''

--आईएएनएस

पीके/एबीएम