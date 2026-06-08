हरियाणवी गायक पेप्सी शर्मा का निधन, राष्ट्रीय लोक दल ने जताया दुख

नई दिल्ली, 8 जून (आईएएनएस)। हरियाणवी लोक संगीत जगत से दुखद खबर सामने आई है। लोकप्रिय रागिनी गायक पेप्सी शर्मा का निधन हो गया है। उन्हें सीने में दर्द की शिकायत होने पर अस्पताल ले जाया गया था, जहां इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर सुनकर परिवार, प्रशंसकों और संगीत जगत से जुड़ी हस्तियां आहत हैं।

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पेप्सी शर्मा के निधन पर राष्ट्रीय लोक दल (रालोद) ने शोक व्यक्त किया है। पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर उनकी तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि पेप्सी शर्मा ने अपनी रागिनियों से लोगों के दिलों में जगह बनाई थी। पार्टी ने उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना व्यक्त की और उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की।

पार्टी ने लिखा, "अपनी रागिनी के जरिए लोगों के दिलों में जगह बनाने वाले प्रसिद्ध गायक पेप्सी शर्मा के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। राष्ट्रीय लोक दल परिवार की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि एवं उनके परिजनों-प्रशंसकों के प्रति इस मुश्किल घड़ी में संवेदनाएं।"

पेप्सी शर्मा अपने दमदार स्वर और एनर्जेटिक मंच प्रस्तुतियों के लिए पूरे हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली-एनसीआर में लोकप्रिय थे। उनका असली नाम यशपाल शर्मा था और वह अमरोहा जिले के पतला गांव के रहने वाले थे।

पेप्सी शर्मा ने रागिनी गायन के जरिए अपनी अलग पहचान बनाई और दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई। उनका सबसे प्रसिद्ध गाना ‘पतला दुपट्टा तेरा मुंह दिखे’ आज भी लोगों की जुबान पर है। इसके अलावा, उन्होंने ‘गोरी रानी’, ‘तू जा बंदी ब्याहली’, ‘तेरे जीजा से तंग आली’ जैसे कई हिट रागिनियां दीं।

पेप्सी शर्मा न सिर्फ गायक बल्कि संगीतकार और गीतकार भी थे। उनकी प्रस्तुतियां हमेशा दर्शकों को लंबे समय तक याद रहती थीं। डांसर और कलाकार सपना चौधरी के साथ उनकी जोड़ी दर्शकों के बीच खूब पसंद की जाती थी। दोनों ने कई कार्यक्रमों में साथ मंच साझा किया और हरियाणा-यूपी के कार्यक्रमों में उनकी जोड़ी को खूब सराहा जाता था।

--आईएएनएस

एमटी/एबीएम