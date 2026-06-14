‘गदर: एक प्रेम कथा’ की फुटफॉल को लेकर अमीषा पटेल का दावा, शेयर किए स्क्रीनशॉट

मुंबई, 14 जून (आईएएनएस)। अभिनेत्री अमीषा पटेल ने अपनी फिल्म ‘गदर: एक प्रेम कथा’ की दर्शक संख्या (फुटफॉल) को लेकर एक बड़ा दावा करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि उनकी फिल्म अब भी बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों की संख्या के मामले में सबसे मजबूत स्थिति में बनी हुई है।
अमीषा पटेल ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ स्क्रीनशॉट पोस्ट किए, जिनमें वेब और एआई सर्च के आधार पर फिल्मों की दर्शक संख्या से जुड़ी जानकारी दिखाई गई। इन आंकड़ों में दावा किया गया कि रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर’ ने थिएट्रिकल रिलीज के दौरान लगभग 3.22 से 3.56 करोड़ दर्शकों को आकर्षित किया, जिससे यह सबसे ज्यादा देखी जाने वाली हिंदी फिल्मों में शामिल हो गई।
इसी जानकारी में यह भी उल्लेख किया गया कि ‘धुरंधर 2’ ने सभी भाषाओं में 4.3 करोड़ से अधिक दर्शक संख्या दर्ज की, जबकि इसके हिंदी वर्जन ने 4 करोड़ का आंकड़ा पार किया।
इसके विपरीत, अमीषा पटेल की फिल्म ‘गदर: एक प्रेम कथा’ ने अपनी रिलीज के समय भारत में 5.05 करोड़ से अधिक थिएट्रिकल फुटफॉल दर्ज किए थे। वहीं ‘गदर 2’ ने भी करीब 3.40 से 3.50 करोड़ दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचा था।
इन आंकड़ों को साझा करते हुए अमीषा पटेल ने सोशल मीडिया पर खुद को “लकी महसूस कर रही हूं” लिखा। उनका यह बयान उस चर्चा के बीच आया है, जिसमें वह पहले भी यह दावा कर चुकी हैं कि ‘गदर: एक प्रेम कथा’ आज भी दर्शक संख्या के मामले में एक मजबूत रिकॉर्ड रखती है।
उधर, फिल्म ‘धुरंधर’ को हाल के समय की बड़ी बॉक्स ऑफिस सफलताओं में गिना जा रहा है। यह फिल्म कई क्षेत्रों में मजबूत ऑक्यूपेंसी और हाउसफुल शो के साथ दर्शकों के बीच लोकप्रिय रही है। इसके डब्ड वर्जन को भी अलग-अलग भाषाओं में अच्छा रिस्पॉन्स मिला, जिससे इसकी पैन-इंडिया पहुंच बढ़ी है।
फिल्म समीक्षकों के अनुसार, ‘धुरंधर’ ने एक बड़े पैमाने पर दर्शकों को आकर्षित किया है और अपनी स्टाइलिश एक्शन, स्टार पावर और कहानी के चलते चर्चा में बनी हुई है। वहीं दूसरी ओर, ‘गदर’ फ्रेंचाइजी लंबे समय से भारतीय सिनेमा में एक मजबूत और भावनात्मक ब्रांड के रूप में स्थापित है।