'गदर 2' की तीसरी सालगिरह पर भावुक हुए फिल्ममेकर अनिल शर्मा, बोले- क्या दिन था वो

मुंबई, 11 अगस्त (आईएएनएस)। फिल्ममेकर अनिल शर्मा की फिल्म 'गदर 2' को रिलीज हुए तीन साल पूरे हो गए हैं। 11 अगस्त 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई सनी देओल और अमीषा पटेल स्टारर इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता हासिल की थी। फिल्म की रिलीज को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिला था। अब फिल्म की तीसरी सालगिरह के मौके पर अनिल शर्मा ने सोशल मीडिया पर फिल्म से जुड़ी यादें साझा की हैं।

अनिल शर्मा ने सोशल मीडिया पर 'गदर 2' का एक पोस्टर शेयर किया। इस पोस्टर में फिल्म की एडवांस बुकिंग से जुड़ी जानकारी है। उन्होंने बताया कि फिल्म की रिलीज से एक दिन पहले ही 20 लाख टिकट एडवांस में बुक हो चुके थे। इस उपलब्धि को याद करते हुए उन्होंने उस समय की अपनी और पूरी टीम की भावनाएं भी साझा कीं।

अनिल शर्मा ने लिखा, "यूं तो 'गदर 2' को रिलीज हुए 3 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कल ही तो बात हो। मैंने रिलीज से एक दिन पहले यानी 10 अगस्त को, पोस्टर डाला था कि 20 लाख टिकट एडवांस में बुक हो गए हैं और 11 अगस्त की सुबह इसी वक्त हम सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। क्या दिन था वो। भगवान बहुत दयालु हैं।"

'गदर 2' में सनी देओल एक बार फिर तारा सिंह के किरदार में नजर आए थे, जबकि अमीषा पटेल ने सकीना की भूमिका निभाई थी। यह फिल्म 2001 में आई सुपरहिट फिल्म 'गदर: एक प्रेम कथा' का स्क्वील था। इसमें पहली फिल्म की घटनाओं के कई साल बाद की कहानी को दिखाया गया था। फिल्म में तारा सिंह और उनके परिवार के जीवन में आए बदलावों के साथ भारत-पाकिस्तान के तनाव को भी कहानी का अहम हिस्सा बनाया गया था।

अनिल शर्मा के निर्देशन में बनी इस फिल्म की कहानी शक्तिमान तलवार ने लिखी थी। फिल्म में सनी देओल और अमीषा पटेल के अलावा उत्कर्ष शर्मा, सिमरत कौर, मनीषा वाधवा और गौरव चोपड़ा भी अहम भूमिकाओं में नजर आए थे। फिल्म की कहानी 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित थी।

कहानी में तारा सिंह अपने बेटे जीते को पाकिस्तान की कैद से छुड़ाने के लिए एक बार फिर सीमा पार जाने का फैसला करता है। अपने बेटे को बचाने के लिए वह पाकिस्तान पहुंचता है और वहां उसे कई मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। फिल्म में तारा सिंह का वही मजबूत अंदाज देखने को मिला, जिसे दर्शकों ने पहली फिल्म में खूब पसंद किया था।

वहीं, एक कार्यक्रम के दौरान अनिल शर्मा ने फिल्म के अगले पार्ट 'गदर 3' को लेकर भी बड़ा अपडेट दिया था। उन्होंने बताया कि फिल्म पर फिलहाल काम चल रहा है और इसकी स्क्रिप्ट तैयार करने की प्रक्रिया जारी है।

--आईएएनएस

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