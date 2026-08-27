'फूलवाली' किरदार ने हिमानी शिवपुरी की बदली किस्मत, अभिनेत्री ने शेयर किया फिल्मी सफर का किस्सा

मुंबई, 27 अगस्त (आईएएनएस)। टेलीविजन से फिल्मों में अपने अभिनय से दर्शकों के दिलों में खास पहचान बना चुकी अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी ने गुरुवार को सोशल मीडिया के जरिए अपने शुरुआती दिनों को याद किया। अभिनेत्री ने बताया रंगमंच में एक फूलवाली के किरदार से उनका फिल्मी सफर शुरू हुआ था।

अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी ने इंस्टाग्राम पर तस्वीर पोस्ट की, जिसमें वे आगे खड़ी हैं और पीछे उनके नाटक की तस्वीर पीछे पोस्टर में है। अभिनेत्री ने इस पोस्ट के जरिए बताया कि एनएसडी रेपर्टरी के सबसे सफल नाटक 'अजर का ख्वाब' में फूलवाली का किरदार निभाने से उनकी जिंदगी का नया चैप्टर शुरू हुआ था।

अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी ने लिखा, "यह नाटक है, 'अजर का ख्वाब', जिसका निर्देशन भानु भारती ने किया था। नाटक बर्नार्ड शॉ के मशहूर नाटक 'पिग्मेलियन' पर आधारित था, जिसमें मैंने हज्जो नाम की फूल बेचने वाली लड़की का किरदार निभाया था, जिसे प्रोफेसर हिगिंस (जिसका रोल नामदेव ने निभाया था) एक बेगम में बदल देता है। तस्वीर में डॉली आहलूवालिया, नामदेव और रवि खानविलकर हैं। यह एनएसडी रेपर्टरी के सबसे सफल नाटकों में से एक था और यही वह नाटक था जिसे सूरज बड़जात्या ने राजकुमार के साथ मुंबई के एनसीपीए में देखने आए थे और मुझे फिल्म 'हम आपके हैं कौन' में कास्ट करने का फैसला किया था, जिस फिल्म ने हिंदी फिल्मों में मेरे करियर की शुरुआत की।"

1994 में रिलीज की गई फिल्म 'हम आपके हैं कौन' में हिमानी शिवपुरी ने रजिया (चाची जान) का किरदार निभाया था। फिल्म में उनके इस मजेदार और चर्चित किरदार को दर्शकों ने बहुत पसंद किया था।

यह फिल्म भारतीय विवाहों की परंपराओं, पारिवारिक मूल्यों और रिश्तों की खूबसूरती का जश्न मनाती है। प्रेम और निशा की यह प्रेम कहानी त्याग और पारिवारिक कर्तव्य के ताने-बाने से जुड़ी है। यह अपने समय की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी।

फिल्म में सलमान खान (प्रेम), माधुरी दीक्षित (निशा), मोहनीश बहल, रेणुका शहाणे, अनुपम खेर और रीमा लागू जैसे कलाकार नजर आए थे।

--आईएएनएस

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