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मनोरंजन

फिल्ममेकर सुधीर मिश्रा का सोशल मीडिया अकाउंट हैक, साइबर पुलिस में दर्ज कराई शिकायत

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फिल्ममेकर

मुंबई, 17 अगस्त (आईएएनएस)। फिल्ममेकर सुधीर मिश्रा अपनी फिल्मों में समाज और आम जिंदगी से जुड़े मुद्दों को अलग नजरिए से दिखाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार वह अपनी किसी फिल्म की वजह से नहीं, बल्कि सोशल मीडिया अकाउंट को लेकर चर्चा में हैं। सुधीर मिश्रा का दावा है कि उनका एक्स अकाउंट हैक हो गया है और वह अपने अकाउंट का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। मामले को लेकर उन्होंने साइबर क्राइम में शिकायत भी दर्ज कराई है।

शिकायत की दर्ज जानकारी के मुताबिक, किसी दूसरे व्यक्ति ने उनके अकाउंट में लॉगिन किया और उसके बाद अकाउंट की सुरक्षा से जुड़ी जानकारी में बदलाव किया गया।

सुधीर मिश्रा की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत की कॉपी में घटना की तारीख 6 अगस्त 2026 बताई गई है। शिकायत के मुताबिक, उनका अचानक एक्स अकाउंट लॉग आउट हो गया। उन्होंने दोबारा अपने अकाउंट को लॉगिन करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसके बाद उन्हें एक्स की ओर से एक ईमेल मिला, जिसमें अकाउंट में किसी आईफोन के जरिए लॉगिन किए जाने की जानकारी दी गई थी। इसके बाद अकाउंट में एक प्राइवेसी ऐड की गई और अकाउंट से जुड़ा रजिस्ट्रेशन ईमेल एड्रेस भी बदल दिया गया।

शिकायत में सुधीर मिश्रा ने बताया कि उन्होंने अपना एक्स अकाउंट वापस पाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से संपर्क किया था, लेकिन वहां से कोई खास मदद नहीं मिल पाई। इसके बाद उन्होंने साइबर क्राइम में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के रिकॉर्ड में मामले को ऑनलाइन और सोशल मीडिया से जुड़े अपराध की श्रेणी में रखा गया।

सुधीर मिश्रा ने अपनी फिल्मों में आम लोगों की जिंदगी, राजनीति, समाज और रिश्तों के जटिल पहलुओं को जगह दी। उन्होंने 1980 में मुंबई आकर फिल्मी सफर शुरू किया। शुरुआती दौर में उन्होंने 'जाने भी दो यारों', 'मोहन जोशी हाजिर हो!' और 'खामोश' जैसी फिल्मों में सहायक निर्देशक और पटकथा लेखक के तौर पर काम किया। इसके बाद उन्होंने 1987 में 'ये वो मंजिल तो नहीं' से निर्देशन की शुरुआत की।

उनकी शुरुआती फिल्मों में 'मैं जिंदा हूं' और 'धारावी' खास तौर पर शामिल रहीं। 'धारावी' ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। इसके बाद उन्होंने 'इस रात की सुबह नहीं', 'चमेली', 'हजारों ख्वाहिशें ऐसी', 'खोया खोया चांद', 'तेरा क्या होगा जॉनी', 'ये साली जिंदगी' और 'इनकार' जैसी फिल्में बनाईं।

सुधीर मिश्रा की सबसे चर्चित फिल्मों में 'हजारों ख्वाहिशें ऐसी' का नाम खास तौर पर लिया जाता है। इसके अलावा उन्होंने 'दास देव' का निर्देशन किया और फिर वेबसीरीज की ओर भी कदम बढ़ाया। उन्होंने 'होस्टेजेस', 'तनाव' और 'जहानाबाद- ऑफ लव एंड वॉर' जैसे शोज से भी जुड़कर काम किया। 2020 में आई 'सीरियस मेन' के निर्देशन के लिए भी उन्हें काफी सराहना मिली। फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुख्य भूमिका में थे।

--आईएएनएस

पीके/वीसी