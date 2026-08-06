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'एमटीवी हसल 5' की इनामी राशि बढ़कर हुई 1 करोड़ रुपए, बादशाह बोले- 'यह हिप-हॉप कल्चर की तरक्की का सबूत'

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Aug 06, 2026, 12:14 PM
'एमटीवी हसल 5' की इनामी राशि बढ़कर हुई 1 करोड़ रुपए, बादशाह बोले- 'यह हिप-हॉप कल्चर की तरक्की का सबूत'

मुंबई, 6 अगस्त (आईएएनएस)। म्यूजिक रियलिटी शो 'एमटीवी हसल' पांचवें सीजन के साथ वापसी करने जा रहा है। इस बार शो को पहले से ज्यादा बड़ा बनाने की तैयारी है। इस बार विजेता राशि को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है। शो के जज बादशाह का कहना है कि यह सिर्फ इनाम की रकम में बढ़ोतरी नहीं है, बल्कि भारतीय हिप-हॉप कल्चर की बढ़ती ताकत और कलाकारों पर बढ़ते भरोसे को दिखाता है।

'हसल' हमेशा से ऐसे कलाकारों को खोजने का मंच रहा है, जिनके पास कहने के लिए अलग कहानी होती है और जो अपनी कला के जरिए पहचान बनाना चाहते हैं।

बादशाह ने नए सीजन के बारे में बात करते हुए कहा, ''हसल हमेशा से ऐसे कलाकारों को सामने लाने के लिए रहा है, जिनके पास कुछ वास्तविक कहने के लिए है। हर सीजन में हमने देश के अलग-अलग हिस्सों से शानदार टैलेंट देखा है, जिन्होंने भारतीय हिप-हॉप में अपनी एक जगह बनाई है।''

उन्होंने आगे कहा, "इस बार विजेता को मिलने वाली राशि बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी गई है। यह राशि बताती है कि हिप-हॉप संस्कृति कितनी आगे बढ़ चुकी है। यह इनाम उन कलाकारों के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है, जो भारतीय हिप-हॉप के भविष्य को आकार दे रहे हैं।''

उन्होंने कहा कि इस सीजन की थीम 'अपना होमग्राउंड' है, जो हर कलाकार की शुरुआत, उसकी जगह और उसकी कहानी को सम्मान देती है।

'एमटीवी हसल 5' की थीम 'अपना होमग्राउंड' के जरिए उन जगहों और अनुभवों को दिखाने की कोशिश की जाएगी, जहां से कलाकारों की यात्रा शुरू होती है। शो में देश के अलग-अलग हिस्सों से आने वाले प्रतियोगी निजी कहानियों, संस्कृति और संगीत के अंदाज को मंच पर पेश करेंगे। शो का उद्देश्य भारत में तेजी से बढ़ रहे हिप-हॉप कल्चर की विविधता को सामने लाना है।

इस बार बादशाह के साथ शो में ईपीआर, एमसी स्क्वायर, पैराडॉक्स और एजीएसवाई भी जज के रूप में नजर आएंगे। इन कलाकारों ने भी भारतीय रैप और हिप-हॉप के क्षेत्र में अलग पहचान बनाई है।

'एमटीवी हसल' की शुरुआत साल 2019 में हुई थी। अपने पहले सीजन से ही इस शो ने देश के कई उभरते रैप कलाकारों को बड़ा मंच दिया। 'एमटीवी हसल 5' का प्रीमियर 8 अगस्त से होगा। इसे एमटीवी पर प्रसारित किया जाएगा और जियोहॉटस्टार पर भी स्ट्रीम किया जाएगा।

--आईएएनएस

पीके/एबीएम