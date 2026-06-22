'एक दिन तू मेरी मां का रोल करेगी', दीया मिर्जा ने सलमान खान की भविष्यवाणी को किया याद

मुंबई, 22 जून (आईएएनएस)। अभिनेत्री दीया मिर्जा ने हाल ही में निर्देशक और कोरियोग्राफर फराह खान को अपने खूबसूरत घर पर उनके यूट्यूब चैनल के लिए आमंत्रित किया, और दोनों ने साथ मिलकर हेल्दी बनाना ब्रेड भी बनाई।

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इस मजेदार कार्यक्रम के दौरान, दीया ने अभिनेता सलमान खान के साथ फिल्म 'तुमको ना भूल पाएंगे' की शूटिंग के दिनों को याद किया, जिसमें सुष्मिता सेन उनकी को-स्टार थीं।

जब फराह ने सुझाव दिया कि दीया मिर्जा को सलमान के साथ फिर से काम करना चाहिए, तो एक्ट्रेस ने कहा कि अब वह युवा अभिनेत्रियों के साथ काम करेंगे।

दीया ने उस समय को याद किया जब सलमान ने उनके करियर के शुरुआती दिनों में उनसे कहा था कि एक दिन वह पर्दे पर उनकी मां का किरदार निभाएंगी।

दीया ने कहा कि उन्होंने मेरी पहली फिल्म में ही मुझसे कहा था कि देखना एक दिन तू मेरी मां का रोल करेगी।

दीया ने बताया कि सलमान की भविष्यवाणी सुनकर वह बेहद भयभीत हो गई थीं। मैं 19 साल की थी। मैं, राजपाल यादव और एसके (सलमान खान) एक शॉट का इंतजार कर रहे थे। फिल्म में सलमान की मां का किरदार निभाने वाली एक महिला थीं। उन्होंने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया था।

दीया ने सलमान से कहा कि ये तुम्हारी मां का किरदार निभा रही हैं, और उन्होंने अभी-अभी बच्चे को जन्म दिया है, मतलब वो काफी जवान होंगी।

इस पर सलमान ने कहा कि चिंता मत करो, तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा।

2002 में आई इस रोमांटिक एक्शन फिल्म का निर्देशन पंकज पाराशर ने किया था। सलमान, दीया और सुष्मिता मुख्य भूमिका में थे। इस फिल्म में इंदर कुमार, निशिगंधा वाड, शरत सक्सेना, मुकेश ऋषि, राजपाल यादव, सदाशिव अमरापुरकर, अंजन श्रीवास्तव, पंकज धीर, आलोक नाथ, रजाक खान, जॉनी लीवर, सुमीत पाठक और अरबाज खान सहायक कलाकार थे।

तुमको ना भूल पाएंगे 22 फरवरी 2002 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फिलहाल, सलमान 'मातृभूमि' में व्यस्त हैं, जिसका पहले नाम 'बैटल ऑफ गलवान' था।

अपूर्वा लखिया द्वारा निर्देशित इस फिल्म में चित्रांगदा सिंह मुख्य अभिनेत्री के रूप में हैं।

--आईएएनएस

एमएस/