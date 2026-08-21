'दिलों की राम लीला' में पिता के किरदार में नजर आएंगे एजाज खान, बोले- 'मेरे किरदार के प्यार जताने का अपना तरीका है'

मुंबई, 21 अगस्त (आईएएनएस)। अभिनेता एजाज खान जल्द ही टीवी शो 'दिलों की राम लीला' में एक अलग किरदार निभाते नजर आएंगे। शो में वह वीरेंद्र सहगल नाम के पिता का किरदार निभाते दिखेंगे, जो अपनी भावनाएं आसानी से जाहिर नहीं करता। अपने किरदार को निभाने के अनुभव को लेकर एजाज ने बात की और बताया कि उन्हें भूमिका में सबसे ज्यादा भावनात्मक जटिलता काफी पसंद आई।

एजाज खान ने कहा, ''वीरेंद्र का अपने प्यार को जताने का तरीका थोड़ा अलग है। लीला और उसके आसपास के लोगों के साथ उसके रिश्ते कई परतों वाले हैं, जिन्हें निभाना काफी दिलचस्प रहा।''

अभिनेता ने कहा, ''शो की सबसे खास बात यह है कि इसमें भावनाओं और रिश्तों को बहुत मानवीय तरीके से दिखाया गया है। शूटिंग के दौरान मैंने अपने किरदार की छोटी-छोटी बातों और उसके व्यवहार को समझने की कोशिश की। मुझे इस किरदार की अलग-अलग भावनाओं को जानने और पर्दे पर उतारने में काफी मजा आया। अब मैं यह देखने के लिए उत्साहित हूं कि दर्शक इस कहानी और मेरे किरदार को किस तरह पसंद करते हैं।''

शो की कहानी की मुख्य कड़ी लीला है, जिसका किरदार आस्था शर्मा निभा रही हैं। लीला के पास जिंदगी की कई सुख-सुविधाएं हैं और देखने में ऐसा लगता है कि उसके पास किसी चीज की कमी नहीं है। अंदर से वह अपने पिता के प्यार और उनकी स्वीकृति के लिए तरसती है। पिता का प्यार न मिल पाने की वजह से उसके भीतर एक खालीपन है और वह भावनात्मक रूप से खुद को अकेला महसूस करती है।

इसी अकेलेपन के बीच लीला की जिंदगी में राम आता है, जिसका किरदार मिश्कत वर्मा निभा रहे हैं। राम उसके लिए सिर्फ दोस्त नहीं है। वह उसका राजदार, भरोसेमंद साथी और सबसे मजबूत सहारा है। जब लीला परेशान होती है, तो राम उसके साथ खड़ा रहता है। दोनों के बीच दोस्ती और भरोसे का ऐसा रिश्ता बनता है, जिसमें वे एक-दूसरे के सुख-दुख का हिस्सा बन जाते हैं।

राम एक ऐसे परिवार से आता है, जहां रिश्तों को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। उसका परिवार प्यार और अपनापन से जुड़ा हुआ है। दोनों की अलग-अलग जिंदगी होने के बावजूद किस्मत उन्हें बार-बार एक-दूसरे के करीब लाती है। धीरे-धीरे उनके बीच भरोसे, परवाह और समझ का रिश्ता मजबूत होता जाता है।

किरदार को लेकर आस्था शर्मा ने कहा, ''लीला एक बहुत भावनात्मक लड़की है। उसके आसपास बहुत कुछ होने के बावजूद वह असल में प्यार, अपनापन और स्वीकार किए जाने की तलाश में है। मुझे लीला की सबसे खास बात उसकी मासूमियत और मुश्किलों के बीच भी मजबूत बने रहने की क्षमता लगती है। लीला का किरदार निभाना मेरे लिए बेहद संतोष देने वाला अनुभव रहा। मुझे उम्मीद है कि दर्शक उसकी भावनाओं से खुद को जोड़ पाएंगे।''

शो में लीला की बुआ विजया का किरदार मानसी सालवी निभा रही हैं। उन्होंने कहा, ''विजया ऐसी महिला है, जिसकी अपनी मजबूत सोच और भावनाएं हैं। वह परिवार की जिम्मेदारी संभाल रही है और अपने रिश्तों को लेकर काफी गंभीर है। मुझे खुशी है कि मैं ऐसी कहानी का हिस्सा हूं, जो भावनाओं और रिश्तों से जुड़ी हुई है। मुझे उम्मीद है कि दर्शक शो के किरदारों के साथ-साथ मेरे रिश्तों को भी पसंद करेंगे।''

'दिलों की राम लीला' का प्रीमियर 24 अगस्त को जी टीवी पर होगा।

--आईएएनएस

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