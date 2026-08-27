कॉलेज लाइब्रेरी में शूट हुआ 'अंडी बंडी' सॉन्ग, वीर पहाड़िया ने कोरियोग्राफर की जमकर तारीफ की

मुंबई, 27 अगस्त (आईएएनएस)। अभिनेता वीर पहाड़िया जल्द ही आगामी फिल्म 'प्रेम कीटाणु' में नजर आएंगे। गुरुवार को अभिनेता ने फिल्म का हालिया रिलीज सॉन्ग 'अंडी बंडी' के बीटिएस सोशल मीडिया पर शेयर किए।

इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में गाने के शूट के पल शामिल हैं। वीडियो में अभिनेता वीर पहाड़िया कोरियोग्राफर की जमकर सराहना कर रहे हैं। साथ ही, उन्होंने बताया कि गाने को कॉलेज की लाइब्रेरी में शूट किया गया।

वीडियो में वीर कहते हैं, "आज हम कॉलेज की लाइब्रेरी में गाने को शूट कर रहे हैं, गाना बहुत शानदार और हाई एनर्जी वाला है। हमने बड़े ही मजेदार तरीके से गाने को शूट किया है और हम सभी ने गाने में जान डाली है।

अभिनेता ने कोरियोग्राफर तेजस्वी की तारीफ करते हुए कहा, "तेजस्वी मैम के साथ ये मेरा चौथा गाना है, जो कि किसी भी एक्टर के लिए ये सपने जैसा है। हमने गाने को लेकर बहुत मेहनत की है। आशा करता हूं हमारे दर्शकों को हमारा काम पसंद आए।"

अभिनेता ने वीडियो पोस्ट कर लिखा, "स्टेप्स की गिनती नहीं, मस्ती का हिसाब नहीं, 'अंडी बंडी'।" फिल्म 'प्रेम कीटाणु' का गाना 'अंडी बंडी' एक बेहद ऊर्जावान, चुलबुला और पार्टी करने वाला गाना है। इस जोशीले गाने में अभिनेता वीर पहाड़िया और निखिल विजय अपने शानदार डांस मूव्स और मस्ती भरे अंदाज में नजर आ रहे हैं।

इस गाने को शशि सुमन और बृजेश शांडिल्य ने आवाज दी है और इसका संगीत शशि ने तैयार किया है। इसके बोल संदीप सिंह सरदारा ने लिखे हैं। गाने के एनर्जेटिक डांस मूव्स को तेजस्विनी शेट्टी ने कोरियोग्राफ किया है, जो होस्टल और कॉलेज के दिनों की मस्ती को दर्शाता है।

यह फिल्म कॉलेज के दिनों की मस्ती, दोस्ती, एकतरफा प्यार, और दिल टूटने जैसे अनुभवों के इर्द-गिर्द घूमती है। कई जगह दावा किया जा रहा है कि यह चर्चित मलयालम हिट फिल्म 'प्रेमालू' का रीमेक है।

अपूर्व सिंह कार्की द्वारा निर्देशित और गौरव वर्मा द्वारा निर्मित फिल्म में वीर पहाड़िया के अलावा अपारशक्ति खुराना, आफिया सैयद, राकेश बेदी और निखिल मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। यह फिल्म 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है।

--आईएएनएस

एनएस/पीएम