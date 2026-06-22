चिरंजीवी की मेगा158 की शूटिंग का दूसरा शेड्यूल हैदराबाद में शुरू

हैदराबाद, 22 जून (आईएएनएस)। निर्देशक बॉबी कोल्ली की आगामी एक्शन फिल्म मेगा158 के निर्माताओं ने सोमवार को घोषणा की कि फिल्म की शूटिंग का दूसरा शेड्यूल हैदराबाद में शुरू हो गया है। इस फिल्म में मेगास्टार चिरंजीवी मुख्य भूमिका में हैं।

Read More

फिल्म निर्माता केवीएन प्रोडक्शंस ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि पोल्लाची के रमणीय दृश्यों से एक धमाकेदार नए अध्याय की ओर। मेगा158 का दूसरा शेड्यूल हैदराबाद में शुरू हो गया है और तेजी से आगे बढ़ रहा है, जहां मेगास्टार चिरंजीवी हर शॉट को शानदार और हर दृश्य को एक उत्सव में बदल रहे हैं।

जिन लोगों को जानकारी नहीं है, उन्हें बता दें कि हाल ही में इस यूनिट ने तमिलनाडु के पोलाची में अपना पहला शेड्यूल पूरा किया था।

पिछले गुरुवार को फिल्म के पहले शेड्यूल के पूरा होने की घोषणा करते हुए निर्देशक बॉबी कोल्ली ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि मेगा158 का एक रोमांचक शेड्यूल पोलाची में सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। कुछ शानदार पल खूबसूरती से आकार ले रहे हैं। और भी रोमांचक अपडेट आने वाले हैं...

पोलाची में शेड्यूल पिछले सप्ताह ही शुरू हुआ था। मेगास्टार चिरंजीवी और फिल्म के मुख्य कलाकारों ने इस शेड्यूल में भाग लिया, जिसके दौरान फिल्म के महत्वपूर्ण दृश्यों की शूटिंग की गई।

अभिनेत्री अनस्वरा राजन को हाल ही में फिल्म निर्माताओं ने अपनी टीम में शामिल किया है।

फिल्म निर्माताओं ने पहले ही घोषणा कर दी है कि जाने-माने संगीत निर्देशक थमन इस फिल्म का संगीत देंगे और 'जेलर', 'डाकू महाराज' और आगामी 'जेलर 2' जैसी फिल्मों में अपने प्रभावशाली काम के लिए मशहूर लोकप्रिय छायाकार विजय कार्तिक कन्नन इसके छायाकार होंगे।

फिल्म का कला निर्देशन कोल्ला अविनाश संभाल रहे हैं और संपादन एंटनी रुबेन कर रहे हैं।

यह फिल्म पिछले साल चिरंजीवी के जन्मदिन पर पहली बार घोषित होने के बाद से ही चर्चा में है। हाल ही में, मेगास्टार चिरंजीवी ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें उन्हें बहुप्रतीक्षित फिल्म में अपनी भूमिका के लिए जिम में जमकर पसीना बहाते हुए दिखाया गया था।

अपने फेसबुक टाइमलाइन पर वीडियो साझा करते हुए चिरंजीवी ने लिखा कि हर दिन सीमाओं को पार करने का एक और अवसर है...मेगा158 के लिए अपने प्रिय निर्देशक बॉबी के साथ एक और यादगार सफर के लिए पूरी तरह से तैयार और उत्साहित हूं। उद्घाटन समारोह 21 मई को है।

मेगास्टार चिरंजीवी एक बार फिर सफल फिल्म निर्माता बॉबी कोल्ली के साथ एक हाई-वोल्टेज एंटरटेनर के लिए हाथ मिला रहे हैं, जिसे प्रतिष्ठित केवीएन प्रोडक्शंस का समर्थन प्राप्त है और वेंकट के नारायण द्वारा निर्मित किया गया है।

चिरंजीवी द्वारा साझा किए गए फुटेज में उन्हें अथक प्रयास करते हुए दिखाया गया है। इससे पता चलता है कि स्टार इस भूमिका के लिए एक दमदार नया रूप पाने के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं।

--आईएएनएस

एमएस/