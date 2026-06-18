बेटी सारा के लिए राज अर्जुन का भावुक पोस्ट, बोले- तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी बदल गई

नई दिल्ली, 18 जून (आईएएनएस)। एक्ट्रेस सारा अर्जुन के जन्मदिन पर उनके पिता, एक्टर राज अर्जुन ने उनके लिए एक इमोशनल नोट लिखकर बधाई दी। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए इस दिल को छू लेने वाले मैसेज में उन्होंने बताया है कि कैसे सारा के आने से उनकी जिंदगी बदल गई और उसमें खुशी और मतलब भर गया।

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राज अर्जुन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर अपनी बेटी के साथ कुछ खास तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा, "सारा, मेरी बच्ची... आज तुम्हारी सालगिरह है। जब भी तुम्हारा नाम लिखने बैठता हूं, हर बार कोई नज़्म-सी बनने लगती है। शायद इसलिए कि कुछ नाम सिर्फ नाम नहीं होते, वे एक एहसास होते हैं, एक दुआ, एक सुकून, एक पूरा आसमान।"

उन्होंने आगे कहा, "तुम्हारे आने से पहले भी जिंदगी चल रही थी। दिन गुजरते थे, रातें कट जाती थीं। सब कुछ था… बस जैसे किसी घर में चराग तो जलता हो, मगर रौशनी न ठहरती हो। फिर तुम आईं और मेरी उम्र के बिखरे हुए लम्हों में रौनक उतरने लगी। तुम्हारे होने का सुकून वैसा है, जैसे लंबी थकान के बाद किसी पेड़ की छांव और दुआ के बाद दिल पर उतरती हुई खामोशी।"

राज अर्जुन ने कहा, "लोग अक्सर पूछते हैं कि जिंदगी ने क्या दिया? मैं हर बार कोई जवाब नहीं देता। क्योंकि कुछ जवाब अल्फाज में नहीं दिए जाते। बस उन्हें देखा जाता है। महसूस किया जाता है। मेरे लिए वो जवाब तुम हो। और सच तो ये है कि मैं तुम्हारे लिए कोई दुआ नहीं करता। कुछ रिश्ते दुआ से आगे निकल जाते हैं। उनके लिए सिर्फ सिर झुकाकर शुक्र अदा किया जाता है। रब का भी, वक्त का भी और उस रहमत का भी जो एक दिन मेरी गोद में उतर आई थी कि उसने मेरी जिंदगी के सफ़्हों पर तुम्हारा नाम लिख दिया।"

उन्होंने आगे कहा, "सालगिरह मुबारक, मेरी जान। तुम हो तो मेरी सुबहों में रोशनी है। तुम हो तो मेरी शामों में सुकून है। तुम हो तो मेरी दुआओं में यकीन है और तुम हो तो मेरी दुनिया है।"

सारा अर्जुन की बात करें तो, वह इंडियन एंटरटेनमेंट की सबसे जानी-मानी चाइल्ड आर्टिस्ट में से एक रही हैं। उन्होंने बहुत कम उम्र में अपना करियर शुरू किया और फिल्मों में सफल बदलाव लाने से पहले कई टेलीविजन कमर्शियल में काम किया। पिछले कुछ सालों में, उन्होंने कई भाषाओं में कई मशहूर प्रोजेक्ट्स में काम किया है।

सारा ने हाल ही में चर्चित फिल्म "धुरंधर" में रणवीर सिंह के साथ काम करके काफी ध्यान खींचा। राज अर्जुन की बात करें तो, वह "सीक्रेट सुपरस्टार," "थलाइवी," "शेरशाह" जैसी फिल्मों में अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं।

--आईएएनएस

पीआईएम/एएस