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बर्थडे स्पेशल : शिल्पा-मलाइका नहीं, इंडस्ट्री में इस अभिनेत्री ने सेट किया फिटनेस ट्रेंड, 64 की उम्र में भी काफी फिट

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बर्थडे

मुंबई, 12 अगस्त (आईएएनएस)। जब भी बॉलीवुड में सबसे फिट एक्ट्रेस की बात होती है, लोगों के जेहन में सबसे पहले शिल्पा शेट्टी और मलाइका अरोड़ा जैसी अभिनेत्रियों के नाम आते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं, इन दोनों से वर्षों पहले एक ऐसी अभिनेत्री ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा, जो आज भी अपनी फिटनेस के लिए जानी जाती हैं। उस अभिनेत्री का नाम अनीता राज है।

हिंदी सिनेमा की 1980 और 90 के दशक की मशहूर अभिनेत्रियों में से एक अनीता राज बॉलीवुड की एक ऐसी अभिनेत्री रही हैं, जो अपनी खूबसूरती और बेहतरीन अभिनय के साथ-साथ फिटनेस के लिए जानी जाती हैं।

अनीता राज का जन्म 13 अगस्त 1962 को मुंबई में एक प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता के घर में हुआ था। उनके पिता का नाम जगदीश राज है।

अनीता ने बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत वर्ष 1982 में आई फिल्म 'प्रेम गीत' से की थी। अपनी डेब्यू फिल्म में शानदार अभिनय से पर्दे पर छाने वाली अभिनेत्री इसके बाद धर्मेंद्र जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ कई फिल्मों में नजर आईं, जिसमें 'जरा सी जिंदगी', 'नौकर बीवी का', 'गुलामी', 'मजलूम', 'मास्टरजी' जैसे नाम शामिल हैं।

अभिनेत्री की 'इंसानियत के दुश्मन' और 'जलजला' जैसी अन्य फिल्मों ने भी खूब तारीफें बटोरी। स्क्रीन पर लोगों को धर्मेंद्र और अनीता की जोड़ी काफी पसंद आती थी। इस दौरान दोनों के रिलेशनशिप की भी खबरें काफी सुर्खियों में रहीं। हालांकि, इस बात पर तब विराम लग गया, जब एक्ट्रेस ने वर्ष 1986 में फिल्म निर्देशक सुनील हिंगोरानी से शादी कर ली।

फिल्मों के अलावा, अभिनेत्री ने टीवी धारावाहिकों में भी कई दमदार भूमिकाएं निभाईं, जिनमें 'छोटी सरदारनी' और 'एक था राजा एक थी रानी' सबसे प्रमुख और लोकप्रिय हैं। आज भी अभिनेत्री अपनी बेहतरीन फिटनेस के लिए भी जानी जाती हैं। वह अक्सर अपनी फिटनेस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चाओं में बनी रहती हैं।

--आईएएनएस

डीके/एबीएम