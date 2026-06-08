भावुक दिलजीत दोसांझ, बोले- 'यह एनर्जी मेरी नहीं, माइकल जैक्सन और चमकीला जैसे दिग्गजों की देन है'

मुंबई, 8 जून (आईएएनएस)। पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ एक बार फिर अपने खास अंदाज को लेकर चर्चा में हैं। दरअसल, दिलरजीत ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट की, जिसमें वह कहते दिख रहे है कि आज वह जिस मंच पर खड़े हैं और जो एनर्जी को महसूस कर रहे हैं, वह उनके दिग्गजों की देन है। उनका यह वीडियो मैडिसन स्क्वायर गार्डन में परफॉर्मेंस से पहले का है।

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वीडियो में दिलजीत कहते हैं, "यह एनर्जी सिर्फ मेरी नहीं है; यह उन कलाकारों से आई है, जिन्होंने पंजाबी संगीत को दुनिया तक पहुंचाने की शुरुआत की थी।"

अपने वीडियो में दिलजीत ने कई महान कलाकारों के नाम लिए और उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा, ''यह एनर्जी माइकल जैक्सन, अमर सिंह चमकीला, लाला चंद यमला जट्ट, गुरदास मान, सुरिंदर शिंदा, कुलदीप मानक और मोहम्मद सदीक जैसे दिग्गजों की देन है। इन सभी कलाकारों ने कड़ी मेहनत की और पंजाबी संगीत को एक पहचान दी, जिसकी वजह से हम जैसे कलाकार इस मुकाम तक पहुंच पा रहे हैं। अगर ये कलाकार शुरुआत नहीं करते, तो आज यह सफलता संभव नहीं होती।''

वीडियो में दिलजीत स्टेज पर अपने मशहूर गाने 'पहले ललकारे' को गाते दिख रहे हैं, जो उनकी फिल्म 'अमर सिंह चमकीला' का है।

स्टेज पर दिलजीत कहते है, ''आज हर वह कलाकार मेरे साथ है जिसने पंजाबी संगीत के लिए मेहनत की है। लाला चंद यमला जट्ट यहां है, कुलदीप मानक यहां है, मोहम्मद सदीक यहां है और चमकीला भी मैडिसन स्क्वायर गार्डेन में यहां है। मैं इस समय खुद को अकेला नहीं मानता।''

दिलजीत दोसांझ सिर्फ म्यूजिक ही नहीं बल्कि फिल्मों में भी सक्रिय हैं। वह जल्द ही फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' में नजर आने वाले हैं। यह एक पीरियड रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसमें उनके साथ शरवरी वाघ, नसीरुद्दीन शाह और वेदांग रैना जैसे कलाकार भी मुख्य भूमिकाओं में हैं।

'मैं वापस आऊंगा' फिल्म 12 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

--आईएएनएस

पीके/पीएम