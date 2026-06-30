'भीषण गर्मी और बुखार में भी अमिताभ ने पूरा किया सीन,' नीना गुप्ता ने शेयर 'ऊंचाई' फिल्म की शूटिंग का किस्सा

मुंबई, 30 जून (आईएएनएस)। एक्ट्रेस नीना गुप्ता ने एक बार बॉलीवुड के मेगास्टार अमिताभ बच्चन के काम के प्रति अटूट समर्पण के बारे में बात की थी। उन्होंने याद किया था कि कैसे तेज गर्मी में तेज बुखार होने के बावजूद उन्होंने 'ऊंचाई' की शूटिंग जारी रखी थी।

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'कौन बनेगा करोड़पति' के सेट के एक पुराने वीडियो में, जहां नीना अपनी फिल्म 'ऊंचाई' के को-स्टार्स अनुपम खेर और बोमन ईरानी के साथ एक स्पेशल एपिसोड के लिए आई थीं, एक्ट्रेस ने एक ऐसी घटना के बारे में बताया जिसने उन पर गहरा असर डाला।

अमिताभ बच्चन से बात करते हुए नीना ने कहा कि उन्होंने अपने साथी एक्टर्स, खासकर उनसे, बहुत कुछ सीखा है।

उस घटना को याद करते हुए उन्होंने कहा, "शूटिंग के दौरान एक दिन मैं छांव में खड़ी थी, जबकि अमित जी, अनुपम जी और बोमन दिल्ली के खेतों में दोपहर की तेज धूप में एक सीन शूट कर रहे थे। अमिताभ (जी) ने बहुत आसानी से सीन पूरा कर लिया। बाद में किसी ने मुझे बताया कि उन्हें बुखार था। मुझे एहसास हुआ कि यह बहुत बड़ी बात है।"

नीना ने आगे बताया कि इस घटना ने काम के प्रति उनके नजरिए को बदल दिया।

उन्होंने कहा, "कुछ दिनों बाद, मेरी नाइट शूटिंग थी। मुझे बहुत खांसी हो रही थी और मैं लगातार शिकायत कर रही थी। मैं डायरेक्टर से मुझे जाने देने के लिए कहने के बारे में भी सोच रही थी। लेकिन तभी मुझे बुखार होने के बावजूद तेज गर्मी में खड़े अमित जी याद आए। मैंने खुद से कहा, 'अगर वह ऐसा कर सकते हैं, तो तुम्हें भी चुपचाप अपना काम करना चाहिए।' यही कमिटमेंट है।"

अपने खास अंदाज में मजाक करते हुए अमिताभ बच्चन ने कहा, "यह हमारा काम है। इसे बनाए रखने के लिए हमें क्या-क्या नहीं करना पड़ता।"

नीना ने सेट पर हमेशा पॉजिटिविटी बनाए रखने के लिए अनुपम खेर की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि उनमें अपने आस-पास के सभी लोगों का हौसला बढ़ाने की खास काबिलियत है। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी को उदास देखना पसंद नहीं है और वह हमेशा लोगों का मूड और हौसला बढ़ाने के लिए तैयार रहते हैं।

'ऊंचाई' फिल्म की बात करें तो इसे सूरज बड़जात्या ने डायरेक्ट किया था और यह 2022 में रिलीज हुई थी।

इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, बोमन ईरानी, ​​नीना गुप्ता, सारिका, परिणीति चोपड़ा और डैनी डेन्जोंगपा ने काम किया था।

फिल्म की कहानी तीन बुजुर्ग दोस्तों के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपने गुजर चुके दोस्त की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए एवरेस्ट बेस कैंप की यात्रा पर निकलते हैं।

अमिताभ बच्चन और अपने काम के प्रति उनके समर्पण की बात करें तो, 83 साल की उम्र में भी यह मेगास्टार इंडस्ट्री के सबसे व्यस्त अभिनेताओं में से एक बने हुए हैं और समय या घंटों की परवाह किए बिना अपने काम के लिए शूटिंग करते हुए देखे जाते हैं।

अभिनेता 60 सालों से ज्यादा समय से इंडस्ट्री का हिस्सा रहे हैं।

फिलहाल, अपनी फिल्मों के अलावा, यह दिग्गज स्टार अपने मशहूर क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति' के होस्ट के तौर पर वापसी करने वाले हैं और इसके नए सीजन के जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है।

--आईएएनएस

पीआईएम/एएस