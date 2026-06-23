बहन अंशुला की शादी को लेकर उत्साहित हैं अर्जुन कपूर, बोले- अभी तो जश्न की शुरुआत हुई है

मुंबई, 23 जून (आईएएनएस)। बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन कपूर अपनी छोटी बहन अंशुला कपूर की शादी को लेकर काफी उत्साहित हैं। अंशुला जल्द ही अपने मंगेतर रोहन ठक्कर के साथ विवाह बंधन में बंधने वाली हैं और कपूर परिवार में शादी की तैयारियां जोर-शोर से शुरू हो चुकी हैं।

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अर्जुन कपूर ने मंगलवार को अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर सगाई समारोह की कुछ तस्वीरें और वीडियो साझा किए। इसके साथ उन्होंने अपनी बहन के लिए एक भावुक संदेश भी लिखा।

अर्जुन ने लिखा, “अंश, अभी तो बस शुरुआत हुई है। एक शाम ही बीती है और मुझे पहले से ही लग रहा है कि यह समय बहुत तेजी से निकल जाएगा। तुम दोनों के लिए मैं बेहद खुश और उत्साहित हूं। अब शादी के जश्न का इंतजार नहीं हो रहा है।”

फिल्म निर्माता बोनी कपूर की बेटी अंशुला कपूर की शादी से जुड़े कार्यक्रमों की शुरुआत हाल ही में ‘माता की चौकी’ के आयोजन के साथ हुई। इस मौके पर अंशुला की चाची और अभिनेता संजय कपूर की पत्नी महीप कपूर ने सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें और वीडियो साझा किए।

महीप कपूर ने पोस्ट के साथ लिखा, “शादी की शुरुआत... जय माता दी।”

अंशुला कपूर ने भी पूजा समारोह की कुछ अनदेखी तस्वीरें साझा करते हुए एक भावुक नोट लिखा। उन्होंने बताया कि उनकी शादी के उत्सव की शुरुआत रोहन के परिवार द्वारा आयोजित माता की चौकी से हुई।

अंशुला ने लिखा, “21/6/26 प्यार, परिवार और आशीर्वाद। हमारी शादी के समारोह की शुरुआत रोहन के परिवार द्वारा प्रेमपूर्वक आयोजित माता की चौकी से हुई। इस अवसर पर फुलकारी दुपट्टा पहनना मेरे लिए बेहद खास रहा। यह पंजाबी परंपरा, विरासत, शिल्पकला और पीढ़ियों से चली आ रही महिलाओं के आशीर्वाद का प्रतीक है। पंजाबी दुल्हनों के लिए फुलकारी जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पड़ावों का हिस्सा रही है और रोहन के साथ नई यात्रा शुरू करने के लिए इससे बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती थी।”

समारोह की तस्वीरों में अर्जुन कपूर, जाह्नवी कपूर, खुशी कपूर, शनाया कपूर, महीप कपूर, संजय कपूर समेत कपूर परिवार के कई सदस्य नजर आए। हालांकि, इस कार्यक्रम में अनिल कपूर, सोनम कपूर और रिया कपूर दिखाई नहीं दिए।

अंशुला कपूर और रोहन ठक्कर की शादी को लेकर परिवार और प्रशंसकों में उत्साह का माहौल है, जबकि शादी के अन्य समारोहों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है।

--आईएएनएस

डीएससी