सीमा पाहवा ने शेयर किए 'बरेली की बर्फी' और 'शुभ मंगल सावधान' के यादगार पल

मुंबई, 18 अगस्त (आईएएनएस)। बॉलीवुड अभिनेत्री सीमा पाहवा ने मंगलवार को अपनी दो यादगार फिल्मों, 'बरेली की बर्फी' और 'शुभ मंगल सावधान' से जुड़ी यादें सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर कीं।

अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर 'बरेली की बर्फी' और 'शुभ मंगल सावधान' के को-स्टार के साथ ली गईं बिहाइंड-द-सीन पलों की तस्वीरें पोस्ट कीं। एक्ट्रेस द्वारा शेयर की गई तस्वीरों में से एक में सीमा पाहवा कृति सेनन के साथ हैं, जबकि दूसरी तस्वीर में वह भूमि पेडनेकर के साथ दिख रही हैं। उन्होंने आयुष्मान खुराना, पंकज त्रिपाठी और दूसरों के साथ खाना खाते हुए अपनी एक बिहाइंड-द-सीन्स तस्वीर भी शेयर की।

अभिनेत्री ने लिखा, "फिल्म, 'बरेली की बर्फी' और 'शुभ मंगल सावधान' के 9 साल पूरे।"

अभिनेत्री ने अपनी पोस्ट के साथ कृति सेनन, आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, डायरेक्टर आर.एस. प्रसन्ना और उनकी दोनों फिल्मों से जुड़े अन्य लोगों को टैग किया।

दोनों फिल्में साल 2017 में ही रिलीज हुई थीं और अपनी-अपनी कास्ट के करियर में अहम टाइटल बनी थीं।

फिल्म 'बरेली की बर्फी' को अश्विनी अय्यर तिवारी ने डायरेक्ट किया था और यह 18 अगस्त, 2017 को रिलीज हुई थी। फिल्म में कृति सेनन ने बिट्टी मिश्रा, आयुष्मान खुराना ने चिराग दुबे और राजकुमार राव ने प्रीतम विद्रोही का रोल किया था, जबकि पंकज त्रिपाठी और सीमा पाहवा ने बिट्टी के माता-पिता, नरोत्तम और सुशीला मिश्रा का रोल किया था।

फिल्म बिट्टी के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक आजाद ख्यालों वाली लड़की है। वह अपने आसपास के समाज की आम उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती। उसकी जिंदगी तब बदल जाती है जब उसे बरेली की बर्फी नाम का एक नॉवेल मिलता है और उसे यकीन हो जाता है कि इसका लेखक उसे समझता है। ।

बात करें, फिल्म 'शुभ मंगल सावधान' की तो यह साल 2017 में आई लोकप्रिय हिंदी कॉमेडी-ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन आर.एस. प्रसन्ना ने किया है। यह फिल्म पुरुषों से जुड़ी एक संवेदनशील और छिपी हुई समस्या (इरेक्टाइल डिस्फंक्शन) पर आधारित है, जिसे बहुत ही हल्के-फुल्के और हास्य अंदाज में दिखाया गया है।

फिल्म में आयुष्मान खुराना और भूमि पेडनेकर मुख्य कलाकार के तौर पर नजर आते हैं। वहीं, सीमा पाहवा ने मुख्य किरदार सुगंधा की मां (विमला) का शानदार अभिनय किया है। यह एक ऐसे जोड़े की कहानी है जिनकी शादी तय होती है, लेकिन शादी से पहले मुदित को एक गुप्त शारीरिक समस्या का पता चलता है, जिससे दोनों के परिवारों में हास्य और असमंजस की स्थिति पैदा होती है।

--आईएएनएस

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