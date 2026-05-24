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'संडे ऑन साइकिल' कार्यक्रम में शामिल हुए आयुष्मान खुराना, बोले- साइकिलिंग फिट इंडिया के लिए जरूरी

आयुष्मान खुराना बोले- फिटनेस और खेल संस्कृति से देश होगा मजबूत
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 24, 2026, 09:23 AM
'संडे ऑन साइकिल' कार्यक्रम में शामिल हुए आयुष्मान खुराना, बोले- साइकिलिंग फिट इंडिया के लिए जरूरी

अहमदाबाद: अभिनेता आयुष्मान खुराना रविवार को अहमदाबाद में आयोजित ‘संडे ऑन साइकिल’ कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने फिटनेस, स्पोर्ट्स कल्चर और क्रिकेट को लेकर अपनी बात रखी। आयुष्मान ने बताया कि साइकिलिंग मनोरंजक व्यायाम है और फिट इंडिया के लिए बेहद जरूरी भी है।

आयुष्मान खुराना ने बताया, “यह फिट इंडिया मूवमेंट के साथ मेरी दूसरी पहल है। दिल्ली के बाद अब अहमदाबाद में आया हूं और यहां बहुत शानदार प्रतिक्रिया मिल रही है। ‘संडे ऑन साइकिल’ एक कमाल की मुहिम है। यह 75वां रविवार है। मनसुख भाई ने इसे शुरू किया था और यह जारी है। इसमें शामिल होना मेरे लिए गर्व की बात है।”

अभिनेता ने साइकिलिंग को मजेदार व्यायाम बताते हुए कहा कि यह न सिर्फ स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, बल्कि लोगों के बीच जुड़ाव भी बढ़ाता है। ऐसी मजेदार गतिविधियों के जरिए देश में खेल-कूद की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। अब खेल युवाओं के लिए सिर्फ को-करिकुलर एक्टिविटी नहीं रह गया है, बल्कि प्रेरणा का स्रोत बन गया है।

अभिनेता ने कॉमनवेल्थ गेम्स पर भी बात की। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शहर है। भारत में 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन होना गर्व की बात है। यह देश के लिए गर्व का क्षण है। गुजरात जैसी जगह पर इतना बड़ा इंटरनेशनल इवेंट होना हम सबके लिए बहुत अच्छा है। प्रधानमंत्री की मुहिम से यह संभव हो रहा है।”

साथ ही आयुष्मान ने बताया कि वह जिला स्तर और स्कूल टीम के लिए क्रिकेट खेल चुके हैं। उन्होंने कहा कि क्रिकेट के अलावा कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी जैसे अन्य खेलों के खिलाड़ियों को भी पर्याप्त पहचान और सम्मान मिलना चाहिए। उन्होंने कहा, “जब तक खिलाड़ियों को फेम और सपोर्ट नहीं मिलेगा, उन्हें अंदर से हिम्मत नहीं मिलेगी।”

आईपीएल को लेकर उन्होंने कहा कि वह सभी भारतीय खिलाड़ियों का समर्थन करते हैं। युवा खिलाड़ियों जैसे वॉशिंगटन सुंदर, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि जो भी खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करे वही खास बन जाता है। महिला क्रिकेट टीम को आगामी टी20 विश्व कप के लिए आयुष्मान ने शुभकामनाएं दीं।

उन्होंने कहा, “भारतीय क्रिकेट टीम दुनिया में सबसे बेहतरीन है। मुझे पूरा विश्वास है कि महिला टीम इस बार भी शानदार प्रदर्शन करेगी।”

--आईएएनएस

एमटी/एबीएम

 

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