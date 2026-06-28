अस्पताल में मना जन्मदिन, अली गोनी ने जैस्मिन भसीन के जल्द स्वस्थ होने की दुआ की

मुंबई, 28 जून (आईएएनएस)। टेलीविजन अभिनेता अली गोनी ने अपनी गर्लफ्रेंड और अभिनेत्री जैस्मिन भसीन के जन्मदिन पर उन्हें भावुक अंदाज में शुभकामनाएं देते हुए जल्द स्वस्थ होने की कामना की। जैस्मिन को गंभीर संक्रमण (इन्फेक्शन) के कारण अपना जन्मदिन अस्पताल में बिताना पड़ा।

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अली गोनी ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक भावुक पोस्ट साझा करते हुए अस्पताल से जैस्मिन की कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं। पहली तस्वीर में वह अस्पताल के बेड पर लेटी जैस्मिन को गले लगाते नजर आए, जबकि दूसरी तस्वीर में जैस्मिन व्हीलचेयर पर बैठी दिखाई दीं।

अली ने पोस्ट में लिखा, "हैप्पी हैप्पी बर्थडे, जैस्मिन। हम यहां तुम्हारा जन्मदिन मनाने आए थे, लेकिन जिंदगी की कुछ और ही योजना थी। जन्मदिन की खूबसूरत यादें बनाने की बजाय हम अस्पताल के कमरे में हैं। तुम्हें दर्द में देखना इस पूरे सफर का सबसे मुश्किल पल रहा। तुम्हें फिर से स्वस्थ और मुस्कुराते हुए देखने के लिए मैं हर जश्न कुर्बान कर सकता हूं।"

उन्होंने आगे लिखा, "अल्लाह तुम्हें हमेशा खुशियां, अच्छी सेहत, प्यार और सफलता दे। जल्दी ठीक हो जाओ, आज मेरे दिल में बस यही जन्मदिन की दुआ है। हैप्पी बर्थडे... हमेशा प्यार करता रहूंगा।"

एक अन्य पोस्ट में अली गोनी ने बताया कि वह जैस्मिन का जन्मदिन मनाने के लिए दुबई गए थे, लेकिन गंभीर संक्रमण के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा।

इस बीच, हाल ही में अली गोनी ने अपनी शादी की योजनाओं को लेकर भी सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी थी।

उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, "जब शादी करनी होगी, खुद सबको बता दूंगा। मेरे रिश्तेदार भी मेरे पीछे इतने नहीं पड़े, जितना इंस्टाग्राम पर लोग पड़े हैं। अपना-अपना काम करो, खुश रहो और रहने दो।"

अली और जैस्मिन लंबे समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं और दोनों की जोड़ी टीवी इंडस्ट्री की चर्चित जोड़ियों में गिनी जाती है।

--आईएएनएस

डीएससी