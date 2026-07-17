अनुपम खेर ने अयोध्या में पूरी की 'श्री राम भूमि' की पहले शेड्यूल की शूटिंग, बोले- 'मेरा एक हिस्सा यहीं रह गया'

मुंबई, 17 जुलाई (आईएएनएस)। दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'श्री राम भूमि' को लेकर लगातार चर्चा में हैं। उन्होंने अयोध्या में फिल्म की शूटिंग का पहला शेड्यूल पूरा कर लिया है। इस मौके पर उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अयोध्या में बिताए अपने अनुभव को साझा किया। अभिनेता ने कहा कि अयोध्या से लौटते समय उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि उनका एक हिस्सा वहीं रह गया है।

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अनुपम खेर ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी कुछ तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, ''फिल्म 'श्री राम भूमि' के पहले शूटिंग शेड्यूल को पूरा करके अयोध्या से लौट रहा हूं, लेकिन सच कहूं तो ऐसा लग रहा है कि मेरा एक हिस्सा यहीं रह गया है। मैं अपने साथ सिर्फ खूबसूरत यादें ही नहीं, बल्कि सनातन धर्म की गहरी समझ, आध्यात्मिक समृद्धि और इस बात का गर्व भी लेकर जा रहा हूं कि मैं ऐसी फिल्म का हिस्सा हूं, जो इतिहास और आस्था को पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ पर्दे पर लाने की कोशिश कर रही है।''

अनुपम खेर ने आगे अयोध्या के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए लिखा, ''अयोध्या सिर्फ एक शहर नहीं है, यह एक अनुभूति है। यहां की हर गली, हर मोड़, हर घर, हर मंदिर और यहां की हर सांस में सिर्फ एक ही नाम गूंजता है-श्री राम।''

उन्होंने कहा, ''श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के दर्शन, यहां के लोगों का स्नेह, और इस पावन भूमि की ऊर्जा ने मुझे एक अभिनेता ही नहीं, एक इंसान के रूप में भी और समृद्ध किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि अयोध्या अब हमेशा मेरी आत्मा का हिस्सा रहेगी।''

अनुपम खेर ने अपने पोस्ट के आखिर में अयोध्या के लोगों और फिल्म की पूरी टीम का दिल से आभार जताया। उन्होंने लिखा, ''अयोध्या के सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। संतों को जिनसे मुझे आशीर्वाद मिला। प्यार और आतिथ्य के लिए मेरे दोस्त यतीन्द्र और मंजरी मिश्रा का भी धन्यवाद। फिल्म के निर्देशक कामाख्या नारायण सिंह, सिनेमैटोग्राफर असीम बजाज और पूरी यूनिट के सभी सदस्यों का भी आभार, जिन्होंने मुझे इस अद्भुत यात्रा का सहभागी बनाया। धन्यवाद अयोध्या। फिर मिलेंगे।''

बता दें कि 'श्री राम भूमि' उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बने राम मंदिर और उससे जुड़े दशकों लंबे घटनाक्रम पर आधारित फिल्म है। फिल्म में अनुपम खेर विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) के दिवंगत वरिष्ठ नेता अशोक सिंघल की भूमिका निभा रहे हैं, जिन्हें राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख चेहरों में गिना जाता है। उनके अलावा फिल्म में ऋत्विक भौमिक और अमृता खानविलकर भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे।

--आईएएनएस

पीके/एएस