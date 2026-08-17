जातिवाद विरोधी थे पिता... मेगास्टार अमिताभ ने बताई 'बच्चन' सरनेम के पीछे की कहानी

मुंबई, 17 अगस्त (आईएएनएस)। मेगास्टार अमिताभ बच्चन ने अपने मशहूर सरनेम के पीछे की दिलचस्प कहानी बताकर दर्शकों को हैरान कर दिया। मेगास्टार ने बताया कि कैसे उनके पिता, मशहूर हिंदी कवि हरिवंश राय बच्चन ने बचपन से ही जाति व्यवस्था को नकार दिया था और परिवार का सरनेम "बच्चन" चुना था।

यह खुलासा कौन बनेगा करोड़पति सीजन 18 के एक एपिसोड के दौरान हुआ, जब बच्चन को पता चला कि कंटेस्टेंट डॉ. जागृति की जड़ें प्रयागराज से हैं और उन्होंने सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल में भी पढ़ाई की है, जिसके मशहूर अभिनेता अमिताभ पहले से स्टूडेंट रह चुके हैं।

स्कूल में प्रवेश प्रक्रिया को याद करते हुए, बच्चन ने कहा, "क्या बात कर रही हैं, अरे देवी जी वो हमारा भी पहला स्कूल था। अरे ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है लेकिन इसमें एक बहुत ही जरूरी बात है जो बाबूजी से हमको पता चला।"

उन्होंने कहा, "मां-बाबूजी, हमको ले गए सेंट मैरी कॉन्वेंट में और वह नाम लिखना पड़ता है, सब लिखना पड़ता है। वह एक कॉलम है आपकी जाति क्या है? बाबूजी जो थे बचपन से जातिवाद के खिलाफ थे, उनको बिल्कुल पसंद नहीं था और उसका कभी भी उन्होंने स्वागत नहीं किया। पहली बार, वहीं उन्होंने कहा, ‘हमारी जाति बच्चन है।’ इसी नाम से उन्होंने फॉर्म भरा, जाति बच्चन है और पूरा नाम अमिताभ बच्चन है।"

अमिताभ बच्चन के जन्म के समय उनका असली नाम अमिताभ श्रीवास्तव था। अभिनेता का जन्म 11 अक्टूबर, 1942 को इलाहाबाद (प्रयागराज) में हुआ था। उनके पिता हरिवंश राय बच्चन श्रीवास्तव परिवार में पैदा हुए थे और आगे चलकर मॉडर्न हिंदी साहित्य की बड़ी हस्तियों में से एक बने।

उन्हें उनकी मशहूर 'मधुशाला' के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है जबकि उनकी दूसरी मशहूर रचनाओं में 'मधुकलश', 'निशा निमंत्रण', 'सतरंगिनी' और बहुत पसंद की जाने वाली कविताएं 'अग्निपथ' और 'जो बीत गई सो बात गई' शामिल हैं। 1976 में हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।

उनके साहित्यिक काम में देशभक्ति और राष्ट्रीय विषय भी झलकते थे। 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान हरिवंश राय बच्चन ने दुश्मन से बहादुरी से लड़ने पर दमदार लाइनें लिखी थीं।

अमिताभ की मां तेजी बच्चन की बात करें तो उनका जन्म तेजी सूरी के तौर पर लायलपुर पंजाब में हुआ था, जो उस समय ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा था। वह एक पंजाबी सिख परिवार से थीं और उन्होंने लाहौर में पढ़ाई की, जहां उन्होंने साइकोलॉजी भी पढ़ाई। वह लाहौर में एक कॉलेज इवेंट में हरिवंश राय बच्चन से मिलीं और दोनों ने 1941 में इलाहाबाद में शादी कर ली। थिएटर और कला की शौकीन तेजी ने अपने पति की शेक्सपियर के मैकबेथ के हिंदी रूपांतरण में लेडी मैकबेथ का रोल भी किया था। इस जोड़े के दो बेटे हुए, अमिताभ और उनके छोटे भाई अजिताभ बच्चन।

प्रोफेशनल फ्रंट पर, अमिताभ, जिन्होंने साथ हिंदुस्तानी से बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत की, एक कलाकार के तौर पर अपने शुरुआती दौर में उन्हें कई असफलताएं मिलीं।

उनका टर्निंग पॉइंट बॉलीवुड में 70 के दशक के आखिर और 80 के दशक की शुरुआत में 'जंजीर', 'दीवार', 'त्रिशूल', 'काला पत्थर' जैसी उनकी कई दूसरी फिल्मों के दौरान आया।

एक्टर धीरे-धीरे और लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए और एक कमजोर एक्टर से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के मेगास्टार बन गए।

पर्सनल लाइफ की बात करें तो, अमिताभ ने 70 के दशक की बॉलीवुड आइकॉन जया बहादुरी से शादी की है, जो शादी के बाद जया बच्चन के नाम से जानी जाती हैं।

--आईएएनएस

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