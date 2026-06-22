अमिताभ बच्चन और जितेंद्र के साथ काम करने से उन्हें काफी फायदा हुआ: शत्रुघ्न सिन्हा

मुंबई, 22 जून (आईएएनएस)। अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने दशकों के साथ अपने फिल्मी करियर से जुड़ी अनसुनी कहानियां साझा कीं।

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आगामी सिंगिंग रियलिटी शो 'इंडियन आइडल' के एपिसोड पर हुई बातचीत के दौरान होस्ट आदित्य नारायण ने शत्रुघ्न सिन्हा से दिग्गज मेगास्टार अमिताभ बच्चन और अभिनेत्री रीना रॉय के साथ काम करने के उनके अनुभव के बारे में खुलकर पूछा।

शत्रुघ्न सिन्हा ने अमिताभ बच्चन के साथ रिश्ते पर कहा, "अमिताभ हम सबके अच्छे दोस्त रहे हैं। साथ में बहुत फिल्म की और बहुत कामयाब फिल्म की भी। ये हमारे बहुत पुराने सबसे अच्छे दोस्तों में से एक हैं जितेंद्र और सबसे अच्छे सहकर्मी भी हैं। मुझे इन दोनों के साथ काम करने से इतना फायदा हुआ।"

उन्होंने कहा कि जितेंद्र की तरह अमिताभ भी हमारे सबसे पुराने और सबसे अच्छे दोस्तों में से एक हैं और साथ ही सबसे अच्छे सहकर्मियों में से भी एक हैं। वह हमेशा से बिल्कुल भी दखलंदाजी नहीं करते और हमेशा हमारा साथ देते हैं। जितेंद्र ने भी हमेशा अपना समर्थन दिया है, और अमिताभ भी एक बेहतरीन अभिनेता हैं।

अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा की एक साथ फिल्मों की बात करें तो वे 'काला पत्थर', 'दोस्ताना', 'शान', 'नसीब', 'परवरिश' और 'बॉम्बे टू गोवा' जैसी हिट फिल्मों में साथ काम किए।

कई ब्लॉकबस्टर फिल्में एक साथ देने के बावजूद अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा के बीच 1970 और 1980 के दशक के दौरान पेशेवर संबंधों में तनाव होने की खबरें थीं।

शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने कई साक्षात्कारों में कहा था कि उन्हें कभी-कभी ऐसा लगता था कि कुछ लोग बहु-सितारा फिल्मों में उनकी भूमिका या स्क्रीन पर उनकी उपस्थिति को सीमित करने की कोशिश करते थे, क्योंकि दर्शक उनके अभिनय और लोकप्रियता पर जोरदार प्रतिक्रिया देते थे, जिससे उनके और बिग बी के बीच कथित तौर पर कोल्ड वार जैसी स्थिति पैदा हो गई थी।

हालांकि, धीरे-धीरे दोनों अभिनेताओं ने अपने मतभेदों को भुला दिया और पिछले कुछ वर्षों में एक-दूसरे के बारे में सम्मानपूर्वक बात की है।

--आईएएनएस

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