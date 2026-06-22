अमिताभ बच्चन की वजह से हाथ से निकल गईं कई फिल्में, राज बब्बर ने बयां किया था अपना दर्द

मुंबई, 22 जून (आईएएनएस)। हिंदी सिनेमा के मशहूर अभिनेता राज बब्बर ने अपने करियर में हर तरह की भूमिका निभाई और लोगों के दिलों में खास जगह बनाई। उन्होंने कभी हीरो का किरदार निभाया, तो कभी ऐसा नेगेटिव रोल अदा किया, जिसे दर्शक कभी भूल ही नहीं पाए। हालांकि उनकी जिंदगी में एक ऐसा दौर भी आया, जब उन्हें लगा कि उनके हिस्से की फिल्में बड़े सितारों की वजह से उनसे दूर चली गईं। इन सितारों में अमिताभ बच्चन का नाम भी शामिल था।

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राज बब्बर का जन्म 23 जून 1952 को उत्तर प्रदेश के टूंडला में हुआ था। बचपन से ही उन्हें अभिनय का शौक था। स्कूल के समय से ही वह स्टेज पर परफॉर्म किया करते थे। अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (एनएसडी) से अभिनय की ट्रेनिंग ली। एनएसडी से पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने फिल्मों की दुनिया में कदम रखा और धीरे-धीरे अपनी जगह बनानी शुरू की।

राज बब्बर ने साल 1977 में फिल्म 'किस्सा कुर्सी का' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। शुरुआत में उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली। साल 1980 में आई फिल्म 'इंसाफ का तराजू' ने उनकी किस्मत बदल दी। इस फिल्म में उन्होंने एक नेगेटिव किरदार निभाया, जो लोगों को काफी पसंद आया।

लेकिन करियर की शुरुआत में राज बब्बर को कुछ ऐसे अनुभव भी मिले, जिन्हें वह आज तक नहीं भूले। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें फिल्म 'शक्ति' के लिए चुना गया था। उनका स्क्रीन टेस्ट भी हुआ था और उन्हें उम्मीद थी कि वह इस फिल्म का हिस्सा होंगे लेकिन बाद में मेकर्स ने उनकी जगह अमिताभ बच्चन को फिल्म में ले लिया।

राज बब्बर ने कहा था कि उस समय अमिताभ बच्चन बहुत बड़े स्टार थे और फिल्म बनाने वालों को लगा कि उनके नाम से फिल्म को ज्यादा फायदा मिलेगा।

इसी तरह फिल्म 'नमक हलाल' को लेकर भी राज बब्बर ने अपने संघर्ष के दिनों का जिक्र किया था। उनका कहना था कि उन्हें इस फिल्म के लिए साइन किया गया था, लेकिन बाद में उनकी जगह बड़े स्टार को ले लिया गया। राज बब्बर ने कहा था कि कई बार ऐसा लगा कि जो मौका उन्हें मिलना चाहिए था, वह किसी और के हिस्से में चला गया। हालांकि उन्होंने इसे सिर्फ किस्मत और फिल्म इंडस्ट्री के फैसले का हिस्सा माना।

दिलचस्प बात यह रही कि जिन अमिताभ बच्चन की वजह से राज बब्बर के हाथ से कुछ फिल्में निकल गई थीं, बाद में उन्होंने उन्हीं के साथ काम भी किया। राज बब्बर और अमिताभ बच्चन ने 'याराना' जैसी फिल्मों में साथ स्क्रीन शेयर की।

राज बब्बर ने अपने करियर में 'निकाह', 'उमराव जान', 'प्रेम गीत', 'आज की आवाज', 'अगर तुम न होते', 'संसार', 'फैशन', 'बॉडीगार्ड' समेत कई फिल्मों में यादगार काम किया। उन्होंने सिर्फ फिल्मों में ही नहीं बल्कि टीवी और वेब सीरीज में भी अभिनय किया।

अभिनय के अलावा राज बब्बर ने राजनीति में भी कदम रखा। साल 1989 में उन्होंने राजनीति की शुरुआत की। वह लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य रहे।

--आईएएनएस

पीके/वीसी