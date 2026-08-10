अभिनेत्री लोपामुद्रा के घर चोरी के मामले में पुलिस ने बिहार से एक शख्स को गिरफ्तार किया, 51 लाख रुपए बरामद

मुंबई, 10 अगस्त (आईएएनएस)। मुंबई की सांताक्रूज पुलिस ने बिहार के दरभंगा जिले के एक गांव से 26 वर्ष के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उस पर बॉलीवुड अभिनेत्री और 'बिग बॉस 2016' की सेकंड रनर-अप लोपामुद्रा राउत (32) के घर से 1 करोड़ रुपये से ज्यादा की चोरी का आरोप है।

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पुलिस के गिरफ्त में आए आरोपी चंदन मुखिया ने कथित तौर पर पांचवीं मंजिल की बालकनी तक पहुंचने के लिए बांस की लाठी का इस्तेमाल किया था। दरवाजा तोड़ने के बाद वह कीमती सामान चुराने के लिए अभिनेत्री के बेडरूम में घुसा था।

सांताक्रूज पुलिस के अनुसार, आरोपी के पास से लगभग 51 लाख रुपए का चोरी का सामान बरामद किया गया, जिसमें एक लग्जरी घड़ी, सोने के दो बिस्कुट और नकद पैसे शामिल हैं। पुलिस ने स्थानीय पुलिस की मदद से दरभंगा जिले के गोठ मिट्टी गांव के रहने वाले चंदन मुखिया का पता लगाया और उसे गिरफ्तार किया।

पुलिस के मुताबिक, जुलाई में चंदन मुखिया ने कथित तौर पर राउत के घर की रेकी (निगरानी) की और यह पक्का किया कि घर में कोई नहीं है, फिर वह वेंटिलेटर के ज़रिए घर में घुसा। वह मुंबई में बंद घरों की तलाश करता था और चोरी करने के बाद उसी दिन ट्रेन से बिहार लौट जाता था।

मुखिया ने कथित तौर पर ऐसी ही एक रेकी के दौरान अभिनेत्री लोपामुद्रा राउत के सांताक्रूज वाले घर को देखा और बाद में मौका मिलने पर वहां चोरी की घटना को अंजाम दिया।

पुलिस ने टेक्निकल इंटेलिजेंस (मोबाइल फोन की डिटेल और लोकेशन-आधारित जानकारी) का इस्तेमाल करके उसका पता लगाया। जांच में दरभंगा का नाम सामने आने के बाद, मुंबई पुलिस की एक टीम वहां गई और दरभंगा पुलिस की मदद से सोनकी पुलिस स्टेशन के इलाके में एक जगह पर छापेमारी की।

पुलिस ने कहा कि अभी पूरी चोरी की रकम और बाकी कीमती सामान बरामद नहीं हुआ है। जांच करने वाले अब बाकी सामान का पता लगाने और यह पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इसमें और लोग भी शामिल थे। पुलिस को शक है कि उसने चोरी के कुछ पैसों से अपनी बहन के नाम पर जमीन खरीदी थी।

--आईएएनएस

एसडी/एएस