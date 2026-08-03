अभिनेता कृष्णा की 25वीं फिल्म 'मर्डर इन टाउन' का फर्स्ट लुक आउट

मुंबई, 3 अगस्त (आईएएनएस)। साउथ सिनेमा के मशहूर निर्देशक कार्तिक सुब्बाराज ने सोमवार को सोशल मीडिया के जरिए फिल्म 'मर्डर इन टाउन' से अभिनेता कृष्णा का पहला लुक जारी कर दिया।

Read More

निर्देशक ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर फिल्म से जुड़ी दो तस्वीरें पोस्ट की हैं। पहली तस्वीर में अभिनेता कृष्णा पुलिस अधिकारी एन. अथियामन की भूमिका में नजर आ रहे हैं। उनके चेहरे के भाव एक कठिन जांच के दौरान महसूस होने वाले मानसिक दबाव को दर्शाते हैं। दूसरी तस्वीर में बिखरे हुए सबूत, खून से सनी फाइल, एक पुलिस कैप, निगरानी उपकरण, एक बड़ा विस्फोट और उबड़-खाबड़ इलाका दिख रहा है। ये सभी तत्व रहस्य का माहौल बनाते हैं और संकेत देते हैं कि 'मर्डर इन टाउन' केवल एक आम जासूसी थ्रिलर नहीं होगी।

एक और तस्वीर भी रिलीज हुई है, जिसमें एक्टर आम कपड़ों में हैं और एक बहुत ध्यान से डिजाइन किए गए क्राइम सीन से गुजर रहे हैं।

पोस्ट शेयर करते हुए निर्देशक ने लिखा, "अभिनेता कृष्णा की 25वीं फिल्म 'मर्डर इन टाउन' का लुक दिखाते हुए खुशी हो रही है। टीम को शुभकामनाएं।"

निर्देशक द्वारा पोस्ट पर दर्शकों की तमाम प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। साथ ही, दर्शक फिल्म को लेकर अपनी उत्सुकता जाहिर कर रहे हैं।

मनु मंथरा क्रिएशन्स और श्री विष्णु क्रिएशन्स द्वारा प्रेजेंट 'मर्डर इन टाउन' को बालाकृष्णन ने लिखा और डायरेक्ट किया है।

इस फिल्म में बिंदु माधवी फीमेल लीड रोल में हैं। साथ ही, इसमें बाला सरवनन, वैभव मुरुगेसन, आर. पंडियाराजन, चिन्नी जयंत, कलैमामणि सरवनन, ‘पद्म श्री’ आई.एम. विजयन, कृष्णदयाल, गजराज, तर्शिका और बेबी नयनिका जैसे कई टैलेंटेड एक्टर भी होंगे।

इस फिल्म का निर्माण महेंद्रराज संतोष कुमार, करुणानिधि वेलप्पन और सुबा वेंकट कर रहे हैं। फिल्म को मनु मंथरा क्रिएशन्स, श्री विष्णु क्रिएशन्स और यात्रा पिक्चर्स के बैनर तले रिलीज किया जाएगा। फिल्म का संगीत रंजन ने दिया है और सिनेमेटोग्राफी टी. गोपाल कृष्णा ने की है।

--आईएएनएस

एनएस/एएस