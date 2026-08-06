आरती सिंह ने पति के साथ मनाया पहली मुलाकात का जश्न, लिखा-तुम मेरी ब्लेसिंग हो

मुंबई, 6 अगस्त (आईएएनएस)। टेलीविजन इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्री और कमेडियन कृष्णा अभिषेक की बहन आरती सिंह ने सोशल मीडिया के जरिए बताया कि तीन साल पहले गुरुवार के दिन ही उनकी मुलाकात अपने पति दीपक चौहान से हुई थी।

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आरती सिंह ने इंस्टाग्राम पर पति दीपक चौहान के साथ तस्वीरें पोस्ट कीं, जहां उन्हें कैमरे के लिए अलग-अलग पोज देते देखा जा सकता था। दोनों ने पारंपरिक कपड़ों में एक-दूसरे को कॉम्प्लिमेंट किया। इस पोस्ट के जरिए आरती ने बताया कि कैसे इतने सालों में दीपक के लिए उनका प्यार और मजबूत होता गया। उन्होंने लिखा, "आज ठीक तीन साल हो गए जब हम पहली बार मिले थे।"

अपने सफर को याद करते हुए आरती ने बताया कि दीपक उनकी जिंदगी में शांति के कुछ ऐसे पल लेकर आए, जिसका वे सालों से इंतजार कर रही थीं। अभिनेत्री ने दीपक के साथ बनाई अनगिनत यादों के जरिए उन्हें अहमियत देने के लिए धन्यवाद दिया।

अभिनेत्री ने अपने मन की बात जाहिर करते हुए लिखा, "फर्क बस इतना है कि अब मैं तुमसे और भी ज्यादा प्यार करती हूं। अब तुम भले ही देर से आए हो लेकिन इन तीन सालों में तुमने मुझे जो सुकून और शांति दी है, मैं उसे सालों से ढूंढ रही थी। मेरे पास ढेर सारी यादें हैं, जहां तुमने मुझे हमेशा खास महसूस करवाया, जिसके लिए तुम्हें तहे दिल से शुक्रिया।"

अभिनेत्री ने बताया कि भले ही दोनों के रिश्तों में उतार-चढ़ाव आए, लेकिन वे एक-दूसरे के लिए हमेशा ईमानदार रहे हैं। उन्होंने लिखा, "हमारा एक-दूसरे के प्रति ईमानदार रहे, इसलिए हम असली हैं, नकली नहीं। तुमसे बहुत प्यार करती हूं। इस पोस्ट में लगाया गया गाना वही है जिस पर मैंने हमेशा विश्वास किया है। जो मेरे लिए बना है, तुम मेरी ब्लेसिंग हो।"

आरती सिंह और दीपक चौहान ने 25 अप्रैल 2024 को मुंबई के इस्कॉन मंदिर में शादी की थी। वहीं, दोनों ने एक साल पूरे होने पर उत्तराखंड के पवित्र त्रियुगीनारायण मंदिर में दोबारा शादी की। दोनों ने फिर प्रतिज्ञाएं दोहराकर अपनी शादी की पहली सालगिरह मनाई थी।

--आईएएनएस

एनएस/पीएम