आर माधवन को पद्म श्री, अलका याग्निक, और ममूटी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया

मुंबई, 23 जून (आईएएनएस)। मनोरंजन जगत की कुछ प्रमुख हस्तियों, अभिनेताओं आर माधवन, ममूटी और गायिका अलका याग्निक को मंगलवार को प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।

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राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में समाज में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए विभिन्न क्षेत्रों के व्यक्तियों को सम्मानित किया गया।

जनवरी में, जब पद्म भूषण प्राप्तकर्ताओं की घोषणा की गई थी, तब अलका याग्निक ने सोशल मीडिया पर एक भावपूर्ण संदेश के माध्यम से इस यादगार पल को साझा किया था। उन्होंने लिखा था, “मुझे पद्म भूषण से सम्मानित करने के लिए मैं भारत सरकार की बहुत आभारी हूं। फिल्म और संगीत जगत में दशकों के बाद, यह सम्मान मुझे विनम्रता और गहरी भावनाओं से भर देता है।”

अपनी इस यात्रा में साथ देने वाले सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, “फिल्म निर्माताओं, संगीतकारों, गीतकारों, सह-गायक, कलाकारों, तकनीशियनों, प्रेस, मीडिया और उन सभी व्यक्तियों को मेरा हार्दिक धन्यवाद, जो हमारी फिल्मों की आत्मा हैं! आपके बिना यह यात्रा संभव नहीं थी। मेरे दोस्तों, परिवार और श्रोताओं... आपका प्यार ही मेरी निरंतर शक्ति रहा है। यह संगीत, यह यात्रा और यह पल हम सभी के हैं। ढेर सारा प्यार, अलका।”

भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए पद्म श्री से सम्मानित आर माधवन ने कहा, “मैं पद्म श्री को अत्यंत कृतज्ञता और विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूं। यह सम्मान मेरे सपनों से भी परे है, और मैं इसे अपने पूरे परिवार की ओर से ग्रहण करता हूं, जिनके निरंतर समर्थन और विश्वास ने मुझे सबसे अधिक शक्ति प्रदान की है। यह सम्मान केवल मेरे गुरुओं के आशीर्वाद, मेरे शुभचिंतकों की सद्भावना, जनता के प्रेम और प्रोत्साहन, और सबसे बढ़कर, सर्वशक्तिमान की कृपा से ही संभव हो पाया है। इनमें से प्रत्येक ने मेरी यात्रा को आकार देने और मुझे इस मुकाम तक पहुंचाने में अमूल्य भूमिका निभाई है।”

दो मलयालम सुपरस्टारों के साथ-साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने ममूटी को भी पद्म भूषण से सम्मानित किया। समारोह के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममूटी और उनके अभिनेता बेटे दुलकर सलमान से मुलाकात भी की।

मंगलवार को दूसरे पद्म पुरस्कार समारोह में 65 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया, जिनमें 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्म श्री पुरस्कार शामिल हैं।

26 मई को पहले समारोह में भी 66 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

--आईएएनएस

एमएस/