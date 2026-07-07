'आपने सिनेमा को घर जैसा बना दिया', पद्मिनी कोल्हापुरे ने हेमा मालिनी के योगदान को सराहा

मुंबई, 7 जुलाई (आईएएनएस)। जानी-मानी अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरे ने अभिनेत्री हेमा मालिनी को भावुक अंदाज में सम्मान देते हुए भारतीय सिनेमा में उनके शानदार योगदान की सराहना की है।

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पद्मिनी ने सोशल मीडिया पर एक भावनात्मक पोस्ट शेयर की। उन्होंने हेमा मालिनी की बेहतरीन फिल्मों और उनके लंबे फिल्मी सफर को याद करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी फिल्मों के जरिए दर्शकों को जिंदगीभर याद रहने वाली यादें दी हैं। पद्मिनी ने लिखा कि हेमा मालिनी सिर्फ 'ड्रीम गर्ल' नहीं रहीं, बल्कि उन्होंने कई पीढ़ियों के लिए सिनेमा को परिवार जैसा अपना बना दिया।

पद्मिनी ने इंस्टाग्राम पर एक कार्यक्रम का वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह हेमा मालिनी के साथ नजर आ रही हैं। उन्होंने लिखा, "हेमा जी... आप सिर्फ ड्रीम गर्ल नहीं थीं, बल्कि वह सपना बन गईं जिसके साथ हम सभी बड़े हुए। 'सीता और गीता' की हिम्मत, 'शोले' की हंसी और 'खुशबू' की महक, आपने हमें ऐसी यादें दी हैं जो हमेशा हमारे साथ रहेंगी।"

उन्होंने आगे लिखा, "आपका हर किरदार हमारे दिलों में बस गया और आपकी हर मुस्कान एक खूबसूरत याद बन गई। हेमा मालिनी जी, सिनेमा को अपना-सा एहसास देने के लिए आपका धन्यवाद। आपके सहयोग और उदारता का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। 10 जुलाई को आप सभी से मुलाकात होगी।"

वीडियो में पद्मिनी को मंच पर आते हुए और हेमा मालिनी को गले लगाते हुए देखा जा सकता है। इस दौरान उन्होंने कहा, "मेरे पास ड्रीम गर्ल, धरमजी, हेमा जी, उनकी मां और उनके पूरे परिवार से जुड़ी बहुत प्यारी यादें हैं। मैं उन सभी से बहुत प्यार करती हूं।" कार्यक्रम के दौरान उन्होंने एक गीत भी गाया।

इस बीच, हेमा मालिनी चैरिटी कॉन्सर्ट का आयोजन 10 जुलाई को मुंबई में किया जाएगा। यह विशेष कार्यक्रम अभिनेता धर्मेंद्र की याद में आयोजित किया जा रहा है। इसका निर्माण, निर्देशन और संचालन मशहूर रेडियो होस्ट और लेखक अनिरुद्ध चावला करेंगे।

यह कार्यक्रम हेमा मालिनी के भारतीय सिनेमा में 60 साल पूरे होने के अवसर पर भी आयोजित किया जा रहा है। इस खास शाम में फिल्म जगत की कई जानी-मानी हस्तियां शामिल होंगी और धर्मेंद्र के भारतीय सिनेमा में दिए गए अहम योगदान को सम्मानपूर्वक याद किया जाएगा।

कार्यक्रम में फिल्म जगत की कई दिग्गज हस्तियों को भी सम्मानित किया जाएगा। इनमें जितेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, राकेश रोशन, रमेश सिप्पी, सुभाष घई, जावेद अख्तर, उमेश मेहरा, संजय खान और आनंदजी वीरजी शाह शामिल हैं। इन सभी को भारतीय सिनेमा में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए सम्मान दिया जाएगा।

--आईएएनएस

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