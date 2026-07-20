आईएएस तुकाराम मुंडे से मिलीं काजल अग्रवाल, बोलीं-देश को आप जैसे लोगों की जरूरत

मुंबई, 20 जुलाई (आईएएनएस)। अभिनेत्री काजल अग्रवाल अपनी आने वाली फिल्म ‘द इंडिया स्टोरी’ की रिलीज की तैयारी कर रही हैं। उन्होंने हाल ही में आईएएस अधिकारी तुकाराम मुंडे से मिलीं। मुंडे महाराष्ट्र में फूड सेफ्टी के नियमों को सख्ती से लागू कर रहे हैं।

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सोमवार को अभिनेत्री काजल अग्रवाल ने आईएएस अधिकारी तुकाराम मुंडे के साथ तस्वीर शेयर की। तस्वीर में अभिनेता श्रेयस तलपड़े भी साथ में थे।

काजल ने पोस्ट में लिखा कि तुकाराम मुंडे सर से मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं लंबे समय से उनके काम की तारीफ करती रही हूं और मैंने उनकी ईमानदारी और निष्ठा की तारीफ करने का मौका नहीं छोड़ा। उनकी बात मेरे दिल को छू गई।

उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति से मिलना प्रेरणादायक था जो सही काम करने के लिए पूरी तरह समर्पित है, भले ही वह मुश्किल हो। उनके जैसे लीडर हमें याद दिलाते हैं कि ईमानदारी कोई खास खूबी नहीं है, बल्कि यह एक मानक होना चाहिए। यह भी एक सार्थक संयोग लगा कि हमारी फिल्म 'द इंडिया स्टोरी' वही संदेश देती है जिसका तुकाराम सर समर्थन करते रहे हैं।

उन्होंने आगे कहा कि खाने में मिलावट और उनसे सेहत पर पड़ने वाले बुरे असर के बारे में जागरूकता फैलाना। हम ऐसी प्रथाओं के चुपचाप उपभोक्ता नहीं बने रह सकते जो आखिरकार हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाती हैं। आप और मजबूत बनें और सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए आप जो भी जरूरी काम कर रहे हैं, उसके लिए मेरी दिल से शुभकामनाएं। भारत को आप जैसे और भी कई पब्लिक फिगर्स की जरूरत है।

काजल अग्रवाल के पोस्ट पर जवाब देते हुए आईएएस अधिकारी तुकाराम मुंडे ने कहा कि यह जानकर खुशी हुई कि फूड सेफ्टी (खाद्य सुरक्षा) और लोगों की सेहत पर इसके असर जैसे बेहद अहम और गंभीर मुद्दे पर फिल्म रिलीज हो रही है।

इससे पहले एक्ट्रेस ने आईएएनएस से ​​बात की थी और आईएएस ऑफिसर की निष्ठा, ईमानदारी और सेवा भाव की तारीफ की थी।

उन्होंने कहा था कि प्रदूषण है, तनाव के कारण हैं। सब कुछ मिला-जुला है। इसलिए हमारे लिए यहां काम करना आसान नहीं है, लेकिन तुकाराम मुंडे जैसे लोग हैं, जो हाल ही में एफडीए कमिश्नर बने हैं, वे पूरे फ़ूड सिस्टम को संभालते हैं और उन्होंने अपनी पोस्टिंग के 22 दिनों में 700 से ज्यादा रेड की हैं।

--आईएएनएस

डीकेएम/वीसी