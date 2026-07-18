72वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार : कार्तिक आर्यन और ममूटी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, 'आर्टिकल 370' के लिए यामी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री घोषित

मुंबई, 18 जुलाई (आईएएनएस)। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के विजेताओं की घोषणा शनिवार को राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में की गई। बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन और मलयालम सिनेमा के दिग्गज ममूटी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

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ममूटी को फिल्म 'ब्रह्मयुगम' के लिए यह पुरस्कार मिला, जबकि कार्तिक को खेल पर आधारित बायोपिक 'चंदू चैंपियन' में उनके अभिनय के लिए सम्मानित किया गया।

वहीं, अभिनेत्री यामी गौतम को फिल्म 'आर्टिकल 370' के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री घोषित किया गया।

मल्टीस्टारर फिल्म 'कल्कि 2898 ईस्वी' को संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म घोषित किया गया।

राजकुमार राव अभिनीत फिल्म 'श्रीकांत - आ रहा है सबकी आंखें खोलने' को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार मिला। निर्देशक सुकुमार को 'पुष्पा 2' के लिए सर्वश्रेष्ठ पटकथा का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। संगीतकार शाश्वत सचदेव को 'आर्टिकल 370' के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार मिला।

सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्शन डिजाइन का पुरस्कार 'कल्कि 2898 ईस्वी' को मिला, जबकि 'स्त्री 2' को सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का पुरस्कार दिया गया।

72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में भारतीय सिनेमा में उत्कृष्टता को मान्यता देते हैं। इन पुरस्कारों की घोषणा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा की गई।

पुरस्कारों का मूल्यांकन 11 सदस्यीय केंद्रीय जूरी द्वारा किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रख्यात मलयालम फिल्म निर्माता जयराज ने की। जयराज ने देश भर से प्राप्त प्रविष्टियों की समीक्षा करने के बाद अंतिम चयन प्रक्रिया का संचालन किया।

इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) द्वारा किया जाता है और इसमें एक सुव्यवस्थित निर्णायक मंडल होता है। इन पुरस्कारों का उद्देश्य सार्वजनिक पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर, औपचारिक प्रस्तुति को बनाए रखते हुए भारतीय सिनेमा की कलात्मक और तकनीकी उपलब्धियों का सम्मान करना है।

राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह की तिथि अभी घोषित नहीं की गई है, लेकिन यह समारोह विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित होने की उम्मीद है, जहां पारंपरिक रूप से भारत के राष्ट्रपति विजेताओं को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करते हैं। 70वें और 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों सहित हाल के संस्करणों का आयोजन भी इसी स्थान पर हुआ है।

--आईएएनएस

एमएस/एबीएम