'370 रुपए की बिरयानी' पर विवाद के बाद कॉमेडियन प्रणित मोरे ने मांगी माफी, लोगों से की ये गुजारिश

नई दिल्ली, 13 जून (आईएएनएस)। "370 रुपए की बिरयानी" वाले वायरल वीडियो को लेकर हो रही ऑनलाइन आलोचना के बीच स्टैंड-अप कॉमेडियन प्रणित मोरे ने शनिवार को माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस आलोचना का सामना करना ही था। उन्होंने लोगों से एक और मौका देने की गुजारिश की।

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इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए एक वीडियो में मोरे ने कहा, "मैं आप सभी से इस बारे में बात करना चाहता था, लेकिन मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया था। आपने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा क्राउड-वर्क वीडियो देखा होगा और इसकी वजह से मुझे काफी नफरत का सामना करना पड़ रहा है।"

कॉमेडियन ने माना कि परफॉर्मेंस के दौरान जब गलत बातें कही गईं, तो उन्होंने दखल न देकर गलती की।

उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि मैं इस नफरत का हकदार हूं। क्राउड वर्क सेशन के दौरान उस आदमी ने कई अपमानजनक बातें कहीं। सब हंस रहे थे और मैं भी बहक गया। यह मेरी समझ की कमी थी। मेरा मानना ​​है कि यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं उस समय स्टैंड ले सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया।"

प्रणित मोरे ने माना कि उनकी प्रतिक्रिया ने उन टिप्पणियों को एक मंच दिया और स्थिति को और बिगड़ने दिया। उन्होंने आगे कहा, "मैंने उन कमेंट्स को एक मंच दिया और उसके बाद मामला बढ़ता चला गया। जिन लोगों को इससे दुख पहुंचा है, मैं उनसे माफी मांगना चाहता हूं। जो भी कानूनी कार्रवाई चल रही है, उसमें मैं अधिकारियों का पूरा सहयोग कर रहा हूं। मैं आप सभी से एक मौका देने की गुजारिश करता हूं। मैं एक बेहतर इंसान बनूंगा। यह मेरे लिए भी सीखने का अनुभव रहा है। मैं खुद पर और अपने कंटेंट पर काम कर रहा हूं और आप इसे मेरे भविष्य के काम में देखेंगे।"

गुरुग्राम में एक स्टैंड अप कॉमेडी शो के दौरान की गई कथित टिप्पणियों को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने गुरुवार को मोरे और वेब डेवलपर हिमांशु जांगड़ा को तलब किया। आयोग ने कहा कि इन टिप्पणियों से ऐसा लगा जैसे किसी महिला के साथ यौन जबरदस्ती और बिना सहमति के किए गए व्यवहार को सही ठहराया जा रहा हो।

यह विवाद तब शुरू हुआ, जब जांगड़ा ने शो के दौरान एक 'डेट' का किस्सा सुनाया, जिसमें उन्होंने चिकन बिरयानी की एक प्लेट पर 370 रुपए खर्च किए थे। उनके बताए किस्से के अनुसार, जब महिला ने बाद में उन्हें घर छोड़ने के लिए कहा, तो उन्होंने खर्च किए गए पैसों के बदले यौन संबंध बनाने की मांग की। परफॉर्मेंस के दौरान मोरे को उस टिप्पणी पर हंसते हुए देखा गया था। बढ़ते विरोध के बीच गुरुग्राम की एक कंपनी ने भी जांगड़ा को नौकरी से हटा दिया।

--आईएएनएस

ओपी/वीसी