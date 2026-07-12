26 साल बाद भी वही दोस्ती, लारा दत्ता ने प्रियंका चोपड़ा संग शेयर कीं खास तस्वीरें

मुंबई, 12 जुलाई (आईएएनएस)। बॉलीवुड की दो खूबसूरत और टैलेंटेड अभिनेत्रियां प्रियंका चोपड़ा और लारा दत्ता एक बार फिर साथ नजर आईं। दोनों की मुलाकात ने फैंस को उनकी पुरानी दोस्ती की याद दिला दी। लारा दत्ता ने अपनी इस खास मुलाकात की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कीं और बताया कि इतने सालों बाद भी उनकी दोस्ती पहले जैसी ही मजबूत है।

Read More

लारा ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर प्रियंका के साथ एक प्यारी सी तस्वीर शेयर की। इस फोटो में दोनों अभिनेत्रियां काफी खुश नजर आ रही थीं। तस्वीर के साथ लारा ने लिखा, "26 साल बाद भी, खुश लड़कियां अभी भी..." और इसके साथ दिल वाले इमोजी भी लगाए।

प्रियंका चोपड़ा ने भी लारा के साथ अपनी तस्वीर शेयर की और लिखा, "अपनी लड़की से मिलकर बहुत अच्छा लगा।"

दोनों की यह मुलाकात सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में रही। तस्वीरों में प्रियंका लारा के कंधे पर हाथ रखकर पोज देती नजर आईं। दोनों का स्टाइलिश अंदाज भी फैंस को काफी पसंद आया। प्रियंका जहां सफेद आउटफिट में बेहद खूबसूरत लग रही थीं, वहीं लारा ने नीली ड्रेस के साथ सफेद श्रग और हैट पहन रखा था।

प्रियंका और लारा की दोस्ती काफी पुरानी है। दोनों ने करीब 26 साल पहले एक साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। साल 2000 में प्रियंका चोपड़ा ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था, जबकि लारा दत्ता ने मिस यूनिवर्स का ताज अपने नाम किया था। इसके बाद दोनों ने बॉलीवुड में कदम रखा और अपनी अलग पहचान बनाई।

दोनों अभिनेत्रियों ने फिल्मों में भी साथ काम किया है। उनकी पहली फिल्म 'अंदाज' (2003) थी, जिसमें अक्षय कुमार भी मुख्य भूमिका में थे। यह फिल्म दोनों के बॉलीवुड करियर के शुरुआती दौर की अहम फिल्म रही। इसके बाद दोनों साल 2011 में आई फरहान अख्तर की फिल्म 'डॉन 2' में भी साथ नजर आईं। इस फिल्म में प्रियंका ने रोमा का किरदार निभाया था जबकि लारा ने आयशा के रोल में स्पेशल अपीयरेंस दिया था।

हाल ही में, प्रियंका चोपड़ा और लारा दत्ता विंबलडन में एक साथ नजर आईं थीं, जहां इस ग्लोबल स्टार ने प्रतिष्ठित टेनिस टूर्नामेंट में स्टाइलिश अंदाज़ में शिरकत की। 'बेवॉच' एक्ट्रेस ने विमेंस सिंगल्स सेमी-फाइनल मैच देखा और स्टैंड्स से इस रोमांचक मुकाबले का मजा लिया। मैच के दौरान प्रियंका ने अपने पति निक जोनस से फेसटाइम कॉल पर बात करके उनके साथ एक प्यारा पल भी साझा किया।

--आईएएनएस

पीआईएम/पीएम