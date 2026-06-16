यम! ब्रांड्स रणनीतिक बदलाव के तहत 2.7 अरब डॉलर में बेचेगी पिज्जा हट

नई दिल्ली, 16 जून (आईएएनएस)। यम! ब्रांड्स ने मंगलवार को घोषणा की कि उसने अपने पिज्जा हट कारोबार को कुल 2.7 अरब डॉलर में बेचने पर सहमति जताई है, जिससे प्रतिष्ठित पिज्जा चेन को निजी इक्विटी फर्म लॉन्गरेंज कैपिटल और यम चाइना होल्डिंग्स के बीच विभाजित किया जाएगा।

Read More

यह फैसला कंपनी द्वारा शेयरधारकों के लिए अधिक मूल्य सृजित करने और अपने अन्य वैश्विक रेस्तरां ब्रांडों पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से की गई रणनीतिक समीक्षा के बाद लिया गया है।

समझौते के तहत, मुख्यभूमि चीन के बाहर पिज्जा हट का कारोबार लगभग 1.5 अरब डॉलर में निजी निवेश कंपनी लॉन्गरेंज कैपिटल को बेचा जाएगा, जबकि पिज्जा हट चाइना का अधिग्रहण यम चाइना होल्डिंग्स लगभग 1.2 अरब डॉलर में करेगी।

यम! ने कहा कि यह सौदा पिज्जा चेन के लिए नवंबर 2025 में शुरू की गई विभिन्न रणनीतिक संभावनाओं की व्यापक समीक्षा के बाद किया गया है।

कंपनी के अनुसार, उसके नेतृत्व और निदेशक मंडल ने निष्कर्ष निकाला कि अलग-अलग स्वामित्व संरचनाएं पिज्जा हट के दीर्घकालिक विकास के लिए बेहतर अवसर प्रदान करेंगी और साथ ही शेयरधारकों के लिए अधिक मूल्य सृजित करेंगी।

कंपनी ने कहा कि नए मालिकों के पास त्वरित सेवा रेस्तरां उद्योग का व्यापक अनुभव है और वे अपने-अपने बाजारों की जरूरतों के अनुसार रणनीतियां तैयार करेंगे।

यम! ब्रांड्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रिस टर्नर ने कहा कि इस सौदे से कंपनी अधिक केंद्रित तरीके से काम कर सकेगी, जबकि वह अपने अन्य व्यवसायों में विकास के लिए अपनी तकनीक, प्रतिभा और वैश्विक पहुंच का लाभ उठाती रहेगी।

उन्होंने पिज्जा हट को दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित रेस्तरां ब्रांडों में से एक बताया और इसके वैश्विक विस्तार में योगदान देने वाले कर्मचारियों, फ्रेंचाइजी साझेदारों और टीम सदस्यों की सराहना की।

यम! को उम्मीद है कि करों, लेनदेन से जुड़े शुल्कों और अन्य समायोजनों के बाद उसे लगभग 2.3 अरब डॉलर की शुद्ध राशि प्राप्त होगी। इसमें संभावित अतिरिक्त प्रदर्शन-आधारित भुगतान शामिल नहीं है।

कंपनी को वर्ष 2030 तक लॉन्गरेंज कैपिटल के साथ हुए समझौते के तहत अतिरिक्त 75 मिलियन डॉलर भी मिल सकते हैं, यदि कुछ निर्धारित प्रदर्शन लक्ष्य हासिल कर लिए जाते हैं।

कंपनी ने यह भी कहा कि कारोबार अलग करने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए उसे 2026 के शेष समय में लगभग 85 मिलियन डॉलर का एकमुश्त खर्च उठाना पड़ सकता है।

हालांकि पिज्जा हट का विनिवेश किया जा रहा है, लेकिन यम! चीन के बाहर पिज्जा हट के कारोबार को अपनी स्वामित्व वाली 'बाइट बाय यम!' प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म की सेवाएं प्रदान करती रहेगी।

इसके अलावा, कंपनी संक्रमण काल के दौरान कुछ कॉर्पोरेट सेवाएं भी उपलब्ध कराएगी ताकि कारोबार का हस्तांतरण सुचारू रूप से पूरा किया जा सके।

--आईएएनएस

डीबीपी