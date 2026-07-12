विदेशी निवेशकों की धमाकेदार वापसी; जुलाई में 15,000 करोड़ रुपए से अधिक किए निवेश

मुंबई, 12 जुलाई (आईएएनएस)। भारतीय शेयर बाजार में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) जुलाई में शुद्ध खरीदार रहे हैं और इस दौरान उन्होंने 15,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का निवेश किया है।

Read More

सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के डेटा के अनुसार, विदेशी निवेशकों ने इस महीने अब तक (1-10 जुलाई) भारतीय इक्विटी में 15,157 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है।

यह बीते कुछ महीनों में पहला मौका है, जब विदेशी निवेशक शुद्ध खरीदार बन गए हैं।

एफपीआई ने जून में इक्विटी से 49,340 करोड़ रुपए निकाले थे, इससे पहले मई में 32,963 करोड़ रुपए, अप्रैल में 60,847 करोड़ रुपए और मार्च में 1.17 लाख करोड़ रुपए की भारी निकासी की थी। इससे पहले फरवरी में एफपीआई ने 22,615 करोड़ रुपए निवेश किए थे।

जुलाई में निवेश की वापसी के बावजूद, विदेशी निवेशक साल की शुरुआत से अब तक शुद्ध विक्रेता बने हुए हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि एफपीआई ने 2026 में अब तक भारतीय इक्विटी बाजार से 2.6 लाख करोड़ रुपए निकाले हैं, जो 2025 की इसी अवधि में दर्ज 1.66 लाख करोड़ रुपए की शुद्ध निकासी की है।

इक्विटी के अलावा, विदेशी निवेशकों ने जुलाई में डेट मार्केट में भी अपना निवेश बढ़ाना जारी रखा। एफपीआई ने 'फुल्ली एक्सेसिबल रूट' (एफएआर) के जरिए डेट सिक्योरिटीज में 6,625 करोड़ रुपए का निवेश किया, जबकि सामान्य रूट के जरिए 3,228 करोड़ रुपए का निवेश किया गया।

इसके अतिरिक्त, भारतीय शेयर बाजार के लिए बीता हफ्ता मिलाजुला रहा। इस दौरान सेंसेक्स 194 अंक या 0.25 प्रतिशत की मामूली गिरावट के साथ 77,569 और निफ्टी 64 अंक या 0.26 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 24,207 पर बंद हुआ।

इस दौरान मिडकैप और स्मॉलकैप में तेजी देखी गई। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 846 अंक या 1.36 प्रतिशत की मजबूती के साथ 63,036 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 241 अंक या 1.26 प्रतिशत की तेजी के साथ 19,416 पर था।

--आईएएनएस

एबीएस