वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 'एनडीटीवी प्रॉफिट बिजनेस लीडरशिप अवॉर्ड्स 2026' में भारतीय उद्योग जगत के दिग्गजों को किया सम्मानित

नई दिल्ली, 28 जुलाई (आईएएनएस)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 'एनडीटीवी प्रॉफिट बिजनेस लीडरशिप अवॉर्ड्स 2026' के विजेताओं को सम्मानित किया। इन विजेताओं का चयन भारती एंटरप्राइजेज के संस्थापक एवं चेयरमैन सुनील भारती मित्तल की अध्यक्षता वाली प्रतिष्ठित जूरी द्वारा कठोर मूल्यांकन प्रक्रिया के बाद किया गया।

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हाल ही में आयोजित इस पुरस्कार समारोह में उन लोगों और संस्थानों को सम्मानित किया गया, जिनके निर्णय भारतीय उद्योग जगत की दिशा और देश की आर्थिक महत्वाकांक्षाओं को आकार दे रहे हैं।

समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं वित्त मंत्री सीतारमण ने भारत और वैश्विक अर्थव्यवस्था के सामने मौजूद बड़ी चुनौतियों का जिक्र किया। उन्होंने पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के ऊर्जा, व्यापार और आपूर्ति शृंखलाओं पर पड़ने वाले प्रभाव के साथ-साथ अल नीनो और देश के विभिन्न हिस्सों में अनिश्चित वर्षा से उत्पन्न चुनौतियों पर भी चर्चा की।

उन्होंने कहा कि भारतीय उद्योगों ने भू-राजनीतिक संघर्ष, जिंसों की कीमतों में उतार-चढ़ाव और वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद मजबूती दिखाई है। कठिन परिस्थितियों में भी भारतीय कंपनियों ने निवेश, विनिर्माण, नवाचार और रोजगार सृजन की गति बनाए रखी है।

वित्त मंत्री ने नई दिल्ली में जेन जेड के विरोध-प्रदर्शनों के बाद छात्रों द्वारा उठाई गई चिंताओं पर सरकार की प्रतिक्रिया का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब युवा सामूहिक रूप से अपनी आवाज उठाते हैं, तो उनकी बात सुनना और संवाद तथा समयबद्ध कार्रवाई के जरिए समाधान करना बेहद महत्वपूर्ण है।

कार्यक्रम में सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन दिलीप सांघवी को 'इंडिया बिजनेस आइकन' सम्मान से नवाजा गया, जबकि महिंद्रा ग्रुप के ग्रुप सीईओ और प्रबंध निदेशक अनीश शाह को 'बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर' चुना गया।

मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक कैप्टन जगमोहन (सेवानिवृत्त) को 'बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर–पीएसयू' पुरस्कार मिला। वहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) को 'फाइनेंशियल पावरहाउस ऑफ द ईयर–पीएसयू' सम्मान दिया गया, जिसका प्रतिनिधित्व एसबीआई के चेयरमैन सी.एस. सेट्टी ने किया।

दूसरी ओर, गोदरेज इंडस्ट्रीज ग्रुप के चेयरपर्सन नादिर गोदरेज के प्रतिनिधित्व वाली गोदरेज प्रॉपर्टीज को 'ग्रीन चैंपियन ऑफ द ईयर' चुना गया, जबकि नायका की संस्थापक एवं सीईओ फाल्गुनी नायर को 'ट्रेलब्लेजर ऑफ द ईयर' सम्मान प्रदान किया गया।

बीएसई को 'वेल्थ क्रिएटर ऑफ द ईयर' पुरस्कार मिला, जिसका प्रतिनिधित्व इसके प्रबंध निदेशक एवं सीईओ एस. रामामूर्ति ने किया। वहीं टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के सीईओ एवं प्रबंध निदेशक डॉ. रणधीर ठाकुर के नेतृत्व में कंपनी को 'इंडियाज आत्मनिर्भरता चैंपियन' के रूप में सम्मानित किया गया।

'फिलैंथ्रॉपिस्ट ऑफ द ईयर' पुरस्कार किरण नाडर और शिव नाडर के सामाजिक योगदान को मान्यता देते हुए प्रदान किया गया, जिसे किरण नाडर ने प्राप्त किया।

श्रीराम फाइनेंस के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ पराग शर्मा के प्रतिनिधित्व में कंपनी को 'फाइनेंशियल पावरहाउस ऑफ द ईयर' चुना गया। वहीं डेल्हीवरी के सीईओ और सह-संस्थापक साहिल बरुआ को 'न्यू इकोनॉमी लीडर ऑफ द ईयर' पुरस्कार मिला।

'एआई चैंपियन ऑफ द ईयर' का सम्मान सर्वम एआई को दिया गया, जिसका प्रतिनिधित्व इसके सह-संस्थापक डॉ. विवेक राघवन ने किया।

पुरस्कारों पर टिप्पणी करते हुए एनडीटीवी के सीईओ एवं एडिटर-इन-चीफ राहुल कंवल ने कहा, "एनडीटीवी प्रॉफिट बिजनेस लीडरशिप अवॉर्ड्स ऐसे नेतृत्व का सम्मान करते हैं जो संस्थानों का निर्माण करता है, मूल्य सृजित करता है, भरोसा मजबूत करता है और भारत की व्यापक विकास यात्रा में योगदान देता है।"

उन्होंने कहा, "इस वर्ष के विजेता भारतीय उद्योग जगत की महत्वाकांक्षा और विविधता का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये सभी मिलकर ऐसे भारत की तस्वीर पेश करते हैं जो पहले से अधिक आत्मविश्वास के साथ निर्माण कर रहा है, अधिक उद्देश्यपूर्ण ढंग से प्रतिस्पर्धा कर रहा है और अपने भविष्य को स्वयं आकार देने की क्षमता विकसित कर रहा है।"

--आईएएनएस

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