वडोदरा में आज से दो दिवसीय वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन शुरू होगा

वडोदरा, 29 जून (आईएएनएस)। मध्य गुजरात के लिए 'वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस' (वीजीआरसी) सोमवार को वडोदरा में शुरू होने वाली है। इस दो दिवसीय कार्यक्रम में नीति-निर्माता, अंतरराष्ट्रीय साझेदार और उद्योग जगत के दिग्गज एक साथ आएंगे, जिसका मकसद क्षेत्रीय निवेश और विकास के संबंधों को मजबूत करना है।

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यह कॉन्फ्रेंस 29 और 30 जून को जीएसएफसी यूनिवर्सिटी में हो रही है। इसमें मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ पार्टनर देशों और ग्लोबल इंडस्ट्री बॉडीज़ के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इस कार्यक्रम की शुरुआत 'वाइब्रेंट गुजरात रीजनल एग्ज़िबिशन' (वीजीआरई) से होगी, जिसके बाद उद्घाटन सत्र होगा। इन सत्रों में राज्य के नेताओं के भाषण होंगे और राजनयिक प्रतिनिधि तथा बिजनेस लीडर्स भी हिस्सा लेंगे।

अधिकारियों ने बताया है कि यह कॉन्फ्रेंस निवेश को बढ़ावा देने, क्षेत्रीय औद्योगिक विकास और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए एक मंच के तौर पर आयोजित की जा रही है। जापान, रवांडा, संयुक्त अरब अमीरात और यूक्रेन इसमें पार्टनर देशों के तौर पर शामिल हो रहे हैं।

कई अंतरराष्ट्रीय और इंडस्ट्री संगठन भी पार्टनर संगठनों के तौर पर इसमें शामिल हैं, जिनमें जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गनाइजेशन, यूएस-इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम, यूएस-इंडिया बिजनेस काउंसिल, इंडो-कैनेडियन बिजनेस चैंबर, एएमसीएचएएम इंडिया, फेडरेशन ऑफ यूरोपियन बिजनेस इन इंडिया, कोरिया ट्रेड-इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी, यूएई-इंडिया बिजनेस काउंसिल, फिनचैम इंडिया, इंडो-इटैलियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया शामिल हैं।

यह कॉन्फ्रेंस सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आईटी-इनेबल्ड सर्विसेज़, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स, एयरोस्पेस और डिफेंस, फिनटेक, ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स, डेयरी और फूड प्रोसेसिंग, केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स, ग्रीन एनर्जी, शिक्षा, पर्यटन, स्टार्टअप्स, एमएसएमई और स्किल डेवलपमेंट जैसे सेक्टर पर फोकस करेगी।

इस क्षेत्रीय ढांचे में मध्य गुजरात के अहमदाबाद, आणंद, छोटा उदेपुर, दाहोद, गांधीनगर, खेड़ा, महीसागर, नर्मदा, पंचमहल और वडोदरा के विकास की संभावनाओं को शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम में उभरती हुई टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम, खेती और फूड प्रोसेसिंग, महिला उद्यमिता और पर्यटन जैसे क्षेत्रों पर चर्चा शामिल है।

अधिकारियों ने इस कॉन्फ्रेंस को लंबी अवधि की आर्थिक योजना के तहत क्षेत्रीय औद्योगिक विकास को आगे बढ़ाने और वैश्विक संबंधों को मजबूत करने की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा बताया है। उम्मीद है कि इन चर्चाओं में मध्य गुजरात में निवेश के मौकों और खास सेक्टर से जुड़े सहयोग पर विचार किया जाएगा।

--आईएएनएस

ओपी/एएस