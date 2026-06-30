उद्यमिता ही मेघालय के आर्थिक बदलाव की कुंजी: सीएम कॉनराड संगमा

शिलांग, 30 जून (आईएएनएस)। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा ने मंगलवार को कहा कि उद्यमिता (एंटरप्रेन्योरशिप) सतत आर्थिक विकास और रोजगार सृजन की बुनियाद है। उन्होंने राज्य सरकार के 'अचीवर्स ऑफ द मंथ' कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए कहा कि इस पहल का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले लोगों को सम्मानित करना और अधिक से अधिक लोगों को उद्यमिता के लिए प्रेरित करना है।
शिलांग में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी ऐसी नीतियां, बुनियादी ढांचा और संस्थागत सहयोग उपलब्ध कराना है, जिससे उद्यमियों के लिए अनुकूल माहौल तैयार हो सके। हालांकि, वास्तविक आर्थिक प्रगति उद्यमियों के प्रयासों से ही संभव होती है।
उन्होंने कहा, "सरकार आधार तैयार करती है, लेकिन अर्थव्यवस्था को गति देने का काम उद्यमिता करती है।" उन्होंने इसे दीर्घकालिक आर्थिक विकास और टिकाऊ आजीविका का सबसे मजबूत आधार बताया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल के जरिए विभिन्न क्षेत्रों में सफलता हासिल करने वाले लोग अपनी प्रेरणादायक यात्रा साझा करेंगे और बताएंगे कि किस तरह सरकारी योजनाओं और सहयोग से उन्होंने अपने विचारों को सफल उद्यम में बदला।
उन्होंने कहा कि समाज में सफलता की कहानियों को सामने लाना जरूरी है, ताकि दूसरे लोग भी उनसे प्रेरणा ले सकें। संगमा ने कहा, "हम आपकी कहानियों को दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं। जो आपको सामान्य लगता है, वही दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकता है।"
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जुलाई महीने को राज्य में 'उद्यमी माह' के रूप में मनाया जाएगा। इस दौरान स्टोरीटेलिंग सेशन, जनसंपर्क कार्यक्रम और सोशल मीडिया अभियान चलाकर मेघालय के सफल उद्यमियों की कहानियों को लोगों तक पहुंचाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि एक सफल व्यवसाय खड़ा करना आसान नहीं होता। इसमें अनिश्चितता, आर्थिक जोखिम और कई बार रातों की नींद भी गंवानी पड़ती है। लेकिन जुनून, दृढ़ता और लगातार प्रयास ही एक सफल उद्यमी की पहचान हैं।
उन्होंने युवाओं और नए उद्यमियों से अपील की कि वे असफलताओं या नकारात्मक टिप्पणियों से निराश न हों और अपने लक्ष्य पर पूरी निष्ठा के साथ आगे बढ़ते रहें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कृषि, खेल, संगीत और अन्य उभरते क्षेत्रों में भी उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि प्राइम और इसके ग्रामीण आउटरीच कार्यक्रमों के तहत कई जमीनी स्तर के उद्यमियों ने छोटे कारोबार से शुरुआत कर आज अपने उत्पाद बड़े शहरों तक पहुंचाने में सफलता हासिल की है।
कार्यक्रम के दौरान मेघालय के विभिन्न हिस्सों से आए 50 उद्यमियों को उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ संवाद भी किया और अपने व्यवसाय के विस्तार तथा राज्य में उद्यमिता को और मजबूत बनाने के लिए सुझाव दिए।
मुख्यमंत्री ने बताया कि 'अचीवर्स ऑफ द मंथ' पहल के तहत भविष्य में खेल, कृषि, शिक्षा और लोक सेवा सहित अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों को भी सम्मानित किया जाएगा, ताकि राज्य में नवाचार, उद्यमिता और उत्कृष्टता की संस्कृति को बढ़ावा मिल सके।